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Смерть дитини у нелегальному дитсадку у Запоріжжі: суд арештував няню

Смерть дитини у нелегальному дитсадку у Запоріжжі: суд арештував няню
Шевченківський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній виховательці приватного нелегального садочка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дівчинки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.

"Суд постановив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваній у скоєні злочину, передбаченого ст. 115 ч. 2 п. 2, задовольнити. Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 серпня включно", - заявила суддя Шевченківського суду.

Сьогодні, 5 червня, під час судового засідання прокурор надав відео з камер відеоспостереження, які були встановлені в квартирі няні. На час перегляду відео засідання проходило в закритому режимі. Прокурор не стримала сліз і не змогла прокоментувати відео, сказавши, що наполягає на арешті підозрюваної.

"Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без догляду. Ми бачимо, що вона б'є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині... подушка закрила все обличчя дитини", - прокоментував адвокат родини загиблої Теймур Мамедов.

Після проведення першочергових слідчих дій, фігурантці провадження повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, 51-річна жителька Запоріжжя облаштувала дошкільний заклад у власній трикімнатній квартирі. Не маючи жодних дозвільних документів на подібну діяльність, жінка розміщувала оголошення про надання послуг "професійної няні" на інтернет-порталі OLX.

29 травня батьки віддали доньку на так званий "пробний" день, але за годину після того, як лишили дитину на няню, отримали телефонний дзвінок зі словами "ваша дитина не дихає".

Вихователька повідомила батькам, що малеча захлинулася під час блювання. Якщо провина "приватної няні" буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: смерть, дитина, дитсадок
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