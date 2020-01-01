Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО





Такою побачив колись перлину Ківерців ківерчанин Мирослав Дейна. Фото він днями оприлюднив у фейсбук-спільноті «Молодіжне озеро»,



Тематична спільнота створена нещодавно для того, аби зібрати разом активних людей, які готові робити зміни. Взяти ситуацію у свої руки вирішили мешканці Ківерців. У спільноті вони обговорюють поточний стан водойми та напрацьовують план її порятунку.



Для кращої кооперації планують зустрітися біля водойми о 18:00 у п'ятницю, 5 червня. До участі в обговоренні запрошують усіх небайдужих мешканців міста та району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На колишньому пляжі – купи сміття, які залишилися після відпочивальників, а води у озері Молодіжне все менше.Такою побачив колись перлину Ківерців ківерчанин. Фото він днями оприлюднив у фейсбук-спільноті «Молодіжне озеро», пише "Район.Ківерці".Тематична спільнота створена нещодавно для того, аби зібрати разом активних людей, які готові робити зміни. Взяти ситуацію у свої руки вирішили мешканці Ківерців. У спільноті вони обговорюють поточний стан водойми та напрацьовують план її порятунку.Для кращої кооперації планують зустрітися біля водойми о 18:00 у п'ятницю, 5 червня. До участі в обговоренні запрошують усіх небайдужих мешканців міста та району.

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