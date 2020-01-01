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Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО

Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
На колишньому пляжі – купи сміття, які залишилися після відпочивальників, а води у озері Молодіжне все менше.

Такою побачив колись перлину Ківерців ківерчанин Мирослав Дейна. Фото він днями оприлюднив у фейсбук-спільноті «Молодіжне озеро», пише "Район.Ківерці".

Тематична спільнота створена нещодавно для того, аби зібрати разом активних людей, які готові робити зміни. Взяти ситуацію у свої руки вирішили мешканці Ківерців. У спільноті вони обговорюють поточний стан водойми та напрацьовують план її порятунку.

Для кращої кооперації планують зустрітися біля водойми о 18:00 у п'ятницю, 5 червня. До участі в обговоренні запрошують усіх небайдужих мешканців міста та району.

Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО

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Теги: Ківерці, озеро, сміття, благоустрій
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Коментарі 1
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марсіяни?
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