Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 14:50
На колишньому пляжі – купи сміття, які залишилися після відпочивальників, а води у озері Молодіжне все менше.
Такою побачив колись перлину Ківерців ківерчанин Мирослав Дейна. Фото він днями оприлюднив у фейсбук-спільноті «Молодіжне озеро», пише "Район.Ківерці".
Тематична спільнота створена нещодавно для того, аби зібрати разом активних людей, які готові робити зміни. Взяти ситуацію у свої руки вирішили мешканці Ківерців. У спільноті вони обговорюють поточний стан водойми та напрацьовують план її порятунку.
Для кращої кооперації планують зустрітися біля водойми о 18:00 у п'ятницю, 5 червня. До участі в обговоренні запрошують усіх небайдужих мешканців міста та району.
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Такою побачив колись перлину Ківерців ківерчанин Мирослав Дейна. Фото він днями оприлюднив у фейсбук-спільноті «Молодіжне озеро», пише "Район.Ківерці".
Тематична спільнота створена нещодавно для того, аби зібрати разом активних людей, які готові робити зміни. Взяти ситуацію у свої руки вирішили мешканці Ківерців. У спільноті вони обговорюють поточний стан водойми та напрацьовують план її порятунку.
Для кращої кооперації планують зустрітися біля водойми о 18:00 у п'ятницю, 5 червня. До участі в обговоренні запрошують усіх небайдужих мешканців міста та району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
марсіяни?
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