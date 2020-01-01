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6 червня на Волині: гортаючи календар

6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує волонтер Сергій Добродомов (на фото).

Також особисте свято відзначають депутат Луцької міської ради Андрій Козюра, депутат Турійської райради, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.

День ангела святкують чоловіки з іменами Іван, Мелентій, Микита, Семен і Степан.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку.

Щорічно в Україні 6 червня вдзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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