Четверо працівників Лесиного вишу отримали звання докторів наук





Про це



Відразу на чотирьох факультетах Лесиного університету стало більше докторів наук.



Так, звання докторів наук присвоїли:

- доценту кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Ларисі Макарук;

- доценту кафедри політології та державного управління, декану факультету історії, політології та національної безпеки Ярославу Ярошу;

- доценту кафедри української літератури факультету філології та журналістики Сергію Романову.

- начальнику юридичного відділу Сергію Книшу.



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Ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав працівників і викладачів вишу з присвоєнням нових звань.



«Сьогодні в нашому університеті свято. Дуже рідко буває так, щоб в один день з’являлося відразу 4 доктори наук. Це неабиякий плюс для нашого закладу», – зазначив ректор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирьом науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли звання докторів наук.Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю вишу.Відразу на чотирьох факультетах Лесиного університету стало більше докторів наук.Так, звання докторів наук присвоїли:- доценту кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології- доценту кафедри політології та державного управління, декану факультету історії, політології та національної безпеки- доценту кафедри української літератури факультету філології та журналістики- начальнику юридичного відділуРектор Східноєвропейського університету імені Лесі Українкипривітав працівників і викладачів вишу з присвоєнням нових звань.«Сьогодні в нашому університеті свято. Дуже рідко буває так, щоб в один день з’являлося відразу 4 доктори наук. Це неабиякий плюс для нашого закладу», – зазначив ректор.

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