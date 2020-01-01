Четверо працівників Лесиного вишу отримали звання докторів наук
Сьогодні, 15:15
Чотирьом науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли звання докторів наук.
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю вишу.
Відразу на чотирьох факультетах Лесиного університету стало більше докторів наук.
Так, звання докторів наук присвоїли:
- доценту кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Ларисі Макарук;
- доценту кафедри політології та державного управління, декану факультету історії, політології та національної безпеки Ярославу Ярошу;
- доценту кафедри української літератури факультету філології та журналістики Сергію Романову.
- начальнику юридичного відділу Сергію Книшу.
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Ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав працівників і викладачів вишу з присвоєнням нових звань.
«Сьогодні в нашому університеті свято. Дуже рідко буває так, щоб в один день з’являлося відразу 4 доктори наук. Це неабиякий плюс для нашого закладу», – зазначив ректор.
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Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю вишу.
Відразу на чотирьох факультетах Лесиного університету стало більше докторів наук.
Так, звання докторів наук присвоїли:
- доценту кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Ларисі Макарук;
- доценту кафедри політології та державного управління, декану факультету історії, політології та національної безпеки Ярославу Ярошу;
- доценту кафедри української літератури факультету філології та журналістики Сергію Романову.
- начальнику юридичного відділу Сергію Книшу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Викладачам СНУ імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання
Ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав працівників і викладачів вишу з присвоєнням нових звань.
«Сьогодні в нашому університеті свято. Дуже рідко буває так, щоб в один день з’являлося відразу 4 доктори наук. Це неабиякий плюс для нашого закладу», – зазначив ректор.
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