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Четверо працівників Лесиного вишу отримали звання докторів наук

Четверо працівників Лесиного вишу отримали звання докторів наук
Чотирьом науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли звання докторів наук.

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю вишу.

Відразу на чотирьох факультетах Лесиного університету стало більше докторів наук.

Так, звання докторів наук присвоїли:
- доценту кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Ларисі Макарук;
- доценту кафедри політології та державного управління, декану факультету історії, політології та національної безпеки Ярославу Ярошу;
- доценту кафедри української літератури факультету філології та журналістики Сергію Романову.
- начальнику юридичного відділу Сергію Книшу.

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Ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав працівників і викладачів вишу з присвоєнням нових звань.

«Сьогодні в нашому університеті свято. Дуже рідко буває так, щоб в один день з’являлося відразу 4 доктори наук. Це неабиякий плюс для нашого закладу», – зазначив ректор.


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Теги: СНУ імені Лесі України, доктор науки
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