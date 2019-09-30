У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час





Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 29 травня,



Відтак, на території міста Рожище заборонили:

- продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, суб’єктами господарювання сфери торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.

- закладам ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани) заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові на винос на території міста Рожище у період з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.



Власники торгових об’єктів зобов’язані забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в указаний час.



Контроль за виконанням рішення покладений на Рожищенське відділення поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі у нічний час (після 22 години) заборонили продаж спиртних напоїв.Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 29 травня, повідомляють на сайті Рожищенської міськради.Відтак, на території міста Рожище заборонили:- продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, суб’єктами господарювання сфери торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.- закладам ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани) заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові на винос на території міста Рожище у період з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.Власники торгових об’єктів зобов’язані забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в указаний час.Контроль за виконанням рішення покладений на Рожищенське відділення поліції.

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