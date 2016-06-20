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Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців

Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців
Країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня.

Про це заявила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - сказала Йоханссон.

За її словами, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли добігає кінця термін дії чинної заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - сказала єврокомісар, додавши, що очікується продовження заборони на два тижні.

Щодо критеріїв, для яких країн і коли відкриватимуть кордони, найближчими днями продовжаться консультації між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде. Детальня комунікація від Єврокомісії з цього приводу має бути оприлюднена наступного тижня, додала Йоханссон.

Вона також зазначила, що повне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Зазначимо, що до ЄС, як і раніше, можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.

По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшості країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.

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Теги: ЄС, іноземці, українці
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