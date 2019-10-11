У понеділок, 8 червня, луцький ЦНАП не працюватиме
Сьогодні, 15:56
У понеділок, 8 червня, з нагоди відзначення Дня Святої Трійці Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку не здійснюватиме прийом громадян.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Установа працювавтиме за наступним графіком:
- вівторок-четвер з 9:00 до 16:00;
- п’ятниця з 9.00 до 13:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Установа працювавтиме за наступним графіком:
- вівторок-четвер з 9:00 до 16:00;
- п’ятниця з 9.00 до 13:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45).
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