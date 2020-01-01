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У Луцьку припинили безоплатне перевезення медиків

У Луцьку припинили безоплатне перевезення медиків
У Луцьку з 1 червня не здійснюють безоплатне перевезення медиків під час карантину.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.

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Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що на пільгове перевезення медпрацівників припинили в місті з 1 червня. Тоді ж в області послабили карантин і запустили громадський транспорт.

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«До 1 червня працівників міської лікарні і пологового перевозили безоплатно. Зараз медпрацівники їздять за свої кошти громадським транспортом», - відзначив Лотвін.

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Теги: медики, перевезення
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