У Луцьку припинили безоплатне перевезення медиків
Сьогодні, 16:28
У Луцьку з 1 червня не здійснюють безоплатне перевезення медиків під час карантину.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.
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Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що на пільгове перевезення медпрацівників припинили в місті з 1 червня. Тоді ж в області послабили карантин і запустили громадський транспорт.
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«До 1 червня працівників міської лікарні і пологового перевозили безоплатно. Зараз медпрацівники їздять за свої кошти громадським транспортом», - відзначив Лотвін.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто і за скільки возить луцьких медиків на роботу в період карантину
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що на пільгове перевезення медпрацівників припинили в місті з 1 червня. Тоді ж в області послабили карантин і запустили громадський транспорт.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як на Волині медпрацівників підвозять на роботу. ВІДЕО
«До 1 червня працівників міської лікарні і пологового перевозили безоплатно. Зараз медпрацівники їздять за свої кошти громадським транспортом», - відзначив Лотвін.
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