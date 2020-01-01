У Луцьку припинили безоплатне перевезення медиків

У Луцьку з 1 червня не здійснюють безоплатне перевезення медиків під час карантину.Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що на пільгове перевезення медпрацівників припинили в місті з 1 червня. Тоді ж в області послабили карантин і запустили громадський транспорт.«До 1 червня працівників міської лікарні і пологового перевозили безоплатно. Зараз медпрацівники їздять за свої кошти громадським транспортом», - відзначив Лотвін.