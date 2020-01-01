У Ковелі оновили парк атракціонів для дітей. ФОТО





Розширити їх спектр та “оживити” це місце прагне новий директор парку Святослав Мартинюк разом зі своїми однодумцями,



“Найперше розчистили територію, обрізали дерева, а також вирішили відремонтувати атракціони, які вийшли з ладу. Уже відреставрували давно знайомі ковельчанам “Олені” та “Кораблик”, - розповідає Сергій Герасимчук, який уже понад 20 років займається тут підприємницькою діяльністю.



Каже, що так вирішили підтримати теперішнього керівника. Багато зробили власними руками. Ще мають чимало планів. На черзі — аквадром. Його теж хочуть повністю оновити, замінити старі сходи, реставрувати ванну та запустити човники, аби запропонувати дітворі водні атракціони.



Нещодавно завезли ще один батут, який теж займе своє місце і служитиме маленьким відвідувачам.



Щоправда, їх тепер не багато. Сергій каже, що є чимало причин — це, звісно карантин, відсутність транспорту, погодні умови, люди стали обережнішими, та й фінансові проблеми даються взнаки.



“Але ми не зупиняємось, працюємо своєю невеликою командою. І чекаємо, що тут стане людно. Хочеться, щоб діти зі своїми батьками мали можливість гарно провести час”, - додає Святослав Мартинюк.



Разом з тим запрошує інших підприємців, небайдужих ковельчан долучитись до хорошої справи та допомогти у розвитку цієї зони відпочинку у міському парку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі дитячі атракціони підготували до нового сезону.Розширити їх спектр та “оживити” це місце прагне новий директор паркуразом зі своїми однодумцями, повідомляє Ковельська міська рада.“Найперше розчистили територію, обрізали дерева, а також вирішили відремонтувати атракціони, які вийшли з ладу. Уже відреставрували давно знайомі ковельчанам “Олені” та “Кораблик”, - розповідає Сергій Герасимчук, який уже понад 20 років займається тут підприємницькою діяльністю.Каже, що так вирішили підтримати теперішнього керівника. Багато зробили власними руками. Ще мають чимало планів. На черзі — аквадром. Його теж хочуть повністю оновити, замінити старі сходи, реставрувати ванну та запустити човники, аби запропонувати дітворі водні атракціони.Нещодавно завезли ще один батут, який теж займе своє місце і служитиме маленьким відвідувачам.Щоправда, їх тепер не багато. Сергій каже, що є чимало причин — це, звісно карантин, відсутність транспорту, погодні умови, люди стали обережнішими, та й фінансові проблеми даються взнаки.“Але ми не зупиняємось, працюємо своєю невеликою командою. І чекаємо, що тут стане людно. Хочеться, щоб діти зі своїми батьками мали можливість гарно провести час”, - додає Святослав Мартинюк.Разом з тим запрошує інших підприємців, небайдужих ковельчан долучитись до хорошої справи та допомогти у розвитку цієї зони відпочинку у міському парку.

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