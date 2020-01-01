У Ковелі оновили парк атракціонів для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Ковелі дитячі атракціони підготували до нового сезону.
Розширити їх спектр та “оживити” це місце прагне новий директор парку Святослав Мартинюк разом зі своїми однодумцями, повідомляє Ковельська міська рада.
“Найперше розчистили територію, обрізали дерева, а також вирішили відремонтувати атракціони, які вийшли з ладу. Уже відреставрували давно знайомі ковельчанам “Олені” та “Кораблик”, - розповідає Сергій Герасимчук, який уже понад 20 років займається тут підприємницькою діяльністю.
Каже, що так вирішили підтримати теперішнього керівника. Багато зробили власними руками. Ще мають чимало планів. На черзі — аквадром. Його теж хочуть повністю оновити, замінити старі сходи, реставрувати ванну та запустити човники, аби запропонувати дітворі водні атракціони.
Нещодавно завезли ще один батут, який теж займе своє місце і служитиме маленьким відвідувачам.
Щоправда, їх тепер не багато. Сергій каже, що є чимало причин — це, звісно карантин, відсутність транспорту, погодні умови, люди стали обережнішими, та й фінансові проблеми даються взнаки.
“Але ми не зупиняємось, працюємо своєю невеликою командою. І чекаємо, що тут стане людно. Хочеться, щоб діти зі своїми батьками мали можливість гарно провести час”, - додає Святослав Мартинюк.
Разом з тим запрошує інших підприємців, небайдужих ковельчан долучитись до хорошої справи та допомогти у розвитку цієї зони відпочинку у міському парку.
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Розширити їх спектр та “оживити” це місце прагне новий директор парку Святослав Мартинюк разом зі своїми однодумцями, повідомляє Ковельська міська рада.
“Найперше розчистили територію, обрізали дерева, а також вирішили відремонтувати атракціони, які вийшли з ладу. Уже відреставрували давно знайомі ковельчанам “Олені” та “Кораблик”, - розповідає Сергій Герасимчук, який уже понад 20 років займається тут підприємницькою діяльністю.
Каже, що так вирішили підтримати теперішнього керівника. Багато зробили власними руками. Ще мають чимало планів. На черзі — аквадром. Його теж хочуть повністю оновити, замінити старі сходи, реставрувати ванну та запустити човники, аби запропонувати дітворі водні атракціони.
Нещодавно завезли ще один батут, який теж займе своє місце і служитиме маленьким відвідувачам.
Щоправда, їх тепер не багато. Сергій каже, що є чимало причин — це, звісно карантин, відсутність транспорту, погодні умови, люди стали обережнішими, та й фінансові проблеми даються взнаки.
“Але ми не зупиняємось, працюємо своєю невеликою командою. І чекаємо, що тут стане людно. Хочеться, щоб діти зі своїми батьками мали можливість гарно провести час”, - додає Святослав Мартинюк.
Разом з тим запрошує інших підприємців, небайдужих ковельчан долучитись до хорошої справи та допомогти у розвитку цієї зони відпочинку у міському парку.
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