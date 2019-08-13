Під Києвом 8-річна дівчинка після падіння з гойдалки опинилася в реанімації

У Броварах 8-річна дівчинка потрапила до реанімації після відпочинку на дитмайданчику у міському парку.За словами очевидців, на гойдалці каталися декілька дітей і не одразу помітили, як з кабінки випала дівчинка і застрягла під нею, - повідомляє Броварський відділ поліції у facebook.За попереднім діагнозом, дитина отримала перелом однієї ноги та плеча, забій спини та голови.За словами свідків, на гойдалці було декілька дітей віком від 8 до 14 років. Комусь із дітей швидкість гойдалки здалася замалою і вони вирішили розгойдатися ще швидше. Діти не помітили відразу, що 8-річна дівчинка вилетіла, і продовжували гойдатися далі, внаслідок чого вона потрапила під гойдалку.Як тільки небайдужі перехожі побачили дівчинку, відразу кинулися на допомогу та звільнили дитину.Наразі невідомо, де перебували її батьки в цей час. Відтак, у поліції зазначають, що вони будуть нести відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.Наразі правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку.