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Уперше в історії Луцька жінка може стати «почесним громадянином»

Уперше в історії Луцька жінка може стати «почесним громадянином»
Звання «Почесний громадянин Луцька» вперше можуть присвоїти жінці – Любові Ганейчук.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що у місті збирають пропозиції щодо кандидатур на присвоєння почесного звання. Він запропонував не проводити голосування і натомість обдумати варіант відзначення відомого артиста Василя Зінкевича, котрий цьогоріч святкуватиме ювілей – 75-річчя.

«Ми домовилися з Василем Зінкевичем. Зустріч відбудеться у вівторок і ми хочемо зробити концерт до його ювілею, виділити кошти з бюджету, якщо дозволить карантин», - повідомив радник мера Ігор Поліщук.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів, що на сьогодні є лише одне подання від «Союзу українок» щодо присвоєння почесного звання Любові Ганейчук. Вона може стати першою жінкою, що отримає це почесне звання.

«У нас немає жодної жінки – почесного громадянина міста. Вважаю, що це – достойна кандидатура», - додав Пустовіт.

Довідка:

Любов Ганейчук – багатолітня голова Волинського відділу Союзу українок, громадська діячка, володарка орденів Княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів, святої великомучениці Варвари, Миколая Чудотворця, Юрія Переможця; за особливі заслуги перед українським народом нагороджена почесною грамотою і медаллю Верховної Ради України, подякою Президента України; її ім’я внесене у Золоту книгу України 2000, а також книгу пошани “Портрети сучасниць”. Окрім того, жінку неодноразово обирали депутатом Луцької міської ради.

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Теги: Луцьк, жінка, почесний громадянин
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