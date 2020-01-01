вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО

«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО
112 працівників протитуберкульозного санаторію "Згорани" на Волині опинилися без роботи. Заклад, який раніше фінансувався з Держбюджету, у рамках медреформи має фінансувати місцева влада. Аби його не закривати, вирішили реорганізувати й об’єднати з іншим санаторієм.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Півсотні вже колишніх працівників санаторію "Згорани" зібрались на території закладу з плакатами. Люди вимагали поновити їх на роботі.

"Люди залишаються без заробітної плати. Що нам – іти з простягнутими руками? Сказали, що карантин і всі порозходились по домах. Прийшли – ми вже звільнені, підписуйтесь", - розповідає медсестра Лідія Пех.

Щороку в санаторії оздоровлювали до півтори тисячі дітей. Зі слів гендиректора КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради" Івана Нискогуза, торік на Волині захворіло на туберкульоз 14-ть дітей.

За рішенням обласної ради Волині, санаторій "Згорани" став підрозділом санаторію "Лісова пісня". Обидва – на берегах Шацьких озер. Директорка останнього Руслана Дибель каже: людей візьмуть назад на роботу, але не усіх.

Усім вивільненим працівникам дали розрахункові. Голова облради Ірина Вахович каже: аби не закривати збитковий заклад, після чергового етапу медреформи, його вирішили об’єднати з прибутковим.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В облраді пояснили, чому об'єднали два популярних санаторії Волині

"Йдуть перемовини з управлінням освіти, щоб дітей туди спрямовувати. Це не означає, що працівники не будуть далі працевлаштовані. Однозначно, санаторій буде", - пояснила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.

Скільки колишніх працівників працевлаштують – керівництво області не називає. Це – в компетенції адміністрації об’єднаного санаторію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: об'єднання санаторіїв, звільнення працівників
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
З методичністю танка місцевий аптечний магнат ДибільВЮ підминає під себе лікарні і санаторії,скорочуючи висококваліфікований персонал(декого потім замінював на абикого і незатак), цілі відділення.
Діти не лише з тубпррблемами, а з частими ангінами-простудами, в основному з малозабезпечених сімей могли оздоровитись безплатно, а тепер в Згоранах зроблять люкси для заможних.
До речі, ви знаєте вартість перебування в ЛісПіс? Єгипет відпочиває....
Відповісти
З методичністю танка місцевий аптечний магнат ДибільВЮ підминає під себе лікарні і санаторії,скорочуючи висококваліфікований персонал(декого потім замінював на абикого і незатак), цілі відділення.
Діти не лише з тубпррблемами, а з частими ангінами-простудами, в основному з малозабезпечених сімей могли оздоровитись безплатно, а тепер в Згоранах зроблять люкси для заможних.
До речі, ви знаєте вартість перебування в ЛісПіс? Єгипет відпочиває....
Відповісти
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО
Сьогодні, 19:25
У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час
Сьогодні, 19:21
«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Фермерський ярмарок у Луцьку можуть закрити через порушення карантинних вимог
Сьогодні, 18:50
Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі оновили парк атракціонів для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО
Сьогодні, 19:25
 0
У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8