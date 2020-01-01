«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
112 працівників протитуберкульозного санаторію "Згорани" на Волині опинилися без роботи. Заклад, який раніше фінансувався з Держбюджету, у рамках медреформи має фінансувати місцева влада. Аби його не закривати, вирішили реорганізувати й об’єднати з іншим санаторієм.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Півсотні вже колишніх працівників санаторію "Згорани" зібрались на території закладу з плакатами. Люди вимагали поновити їх на роботі.
"Люди залишаються без заробітної плати. Що нам – іти з простягнутими руками? Сказали, що карантин і всі порозходились по домах. Прийшли – ми вже звільнені, підписуйтесь", - розповідає медсестра Лідія Пех.
Щороку в санаторії оздоровлювали до півтори тисячі дітей. Зі слів гендиректора КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради" Івана Нискогуза, торік на Волині захворіло на туберкульоз 14-ть дітей.
За рішенням обласної ради Волині, санаторій "Згорани" став підрозділом санаторію "Лісова пісня". Обидва – на берегах Шацьких озер. Директорка останнього Руслана Дибель каже: людей візьмуть назад на роботу, але не усіх.
Усім вивільненим працівникам дали розрахункові. Голова облради Ірина Вахович каже: аби не закривати збитковий заклад, після чергового етапу медреформи, його вирішили об’єднати з прибутковим.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В облраді пояснили, чому об'єднали два популярних санаторії Волині
"Йдуть перемовини з управлінням освіти, щоб дітей туди спрямовувати. Це не означає, що працівники не будуть далі працевлаштовані. Однозначно, санаторій буде", - пояснила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.
Скільки колишніх працівників працевлаштують – керівництво області не називає. Це – в компетенції адміністрації об’єднаного санаторію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Півсотні вже колишніх працівників санаторію "Згорани" зібрались на території закладу з плакатами. Люди вимагали поновити їх на роботі.
"Люди залишаються без заробітної плати. Що нам – іти з простягнутими руками? Сказали, що карантин і всі порозходились по домах. Прийшли – ми вже звільнені, підписуйтесь", - розповідає медсестра Лідія Пех.
Щороку в санаторії оздоровлювали до півтори тисячі дітей. Зі слів гендиректора КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради" Івана Нискогуза, торік на Волині захворіло на туберкульоз 14-ть дітей.
За рішенням обласної ради Волині, санаторій "Згорани" став підрозділом санаторію "Лісова пісня". Обидва – на берегах Шацьких озер. Директорка останнього Руслана Дибель каже: людей візьмуть назад на роботу, але не усіх.
Усім вивільненим працівникам дали розрахункові. Голова облради Ірина Вахович каже: аби не закривати збитковий заклад, після чергового етапу медреформи, його вирішили об’єднати з прибутковим.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В облраді пояснили, чому об'єднали два популярних санаторії Волині
"Йдуть перемовини з управлінням освіти, щоб дітей туди спрямовувати. Це не означає, що працівники не будуть далі працевлаштовані. Однозначно, санаторій буде", - пояснила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.
Скільки колишніх працівників працевлаштують – керівництво області не називає. Це – в компетенції адміністрації об’єднаного санаторію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час
Сьогодні, 19:21
«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
Діти не лише з тубпррблемами, а з частими ангінами-простудами, в основному з малозабезпечених сімей могли оздоровитись безплатно, а тепер в Згоранах зроблять люкси для заможних.
До речі, ви знаєте вартість перебування в ЛісПіс? Єгипет відпочиває....
Діти не лише з тубпррблемами, а з частими ангінами-простудами, в основному з малозабезпечених сімей могли оздоровитись безплатно, а тепер в Згоранах зроблять люкси для заможних.
До речі, ви знаєте вартість перебування в ЛісПіс? Єгипет відпочиває....