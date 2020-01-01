«Ми без копійки»: з популярного санаторію на Волині звільнили понад сто працівників. ВІДЕО





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Півсотні вже колишніх працівників санаторію "Згорани" зібрались на території закладу з плакатами. Люди вимагали поновити їх на роботі.



"Люди залишаються без заробітної плати. Що нам – іти з простягнутими руками? Сказали, що карантин і всі порозходились по домах. Прийшли – ми вже звільнені, підписуйтесь", - розповідає медсестра Лідія Пех.



Щороку в санаторії оздоровлювали до півтори тисячі дітей. Зі слів гендиректора КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради" Івана Нискогуза, торік на Волині захворіло на туберкульоз 14-ть дітей.



За рішенням обласної ради Волині, санаторій "Згорани" став підрозділом санаторію "Лісова пісня". Обидва – на берегах Шацьких озер. Директорка останнього Руслана Дибель каже: людей візьмуть назад на роботу, але не усіх.



Усім вивільненим працівникам дали розрахункові. Голова облради Ірина Вахович каже: аби не закривати збитковий заклад, після чергового етапу медреформи, його вирішили об’єднати з прибутковим.



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"Йдуть перемовини з управлінням освіти, щоб дітей туди спрямовувати. Це не означає, що працівники не будуть далі працевлаштовані. Однозначно, санаторій буде", - пояснила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.



Скільки колишніх працівників працевлаштують – керівництво області не називає. Це – в компетенції адміністрації об’єднаного санаторію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 112 працівників протитуберкульозного санаторію "Згорани" на Волині опинилися без роботи. Заклад, який раніше фінансувався з Держбюджету, у рамках медреформи має фінансувати місцева влада. Аби його не закривати, вирішили реорганізувати й об’єднати з іншим санаторієм.Про це повідомляє "Суспільне Волині".Півсотні вже колишніх працівників санаторію "Згорани" зібрались на території закладу з плакатами. Люди вимагали поновити їх на роботі."Люди залишаються без заробітної плати. Що нам – іти з простягнутими руками? Сказали, що карантин і всі порозходились по домах. Прийшли – ми вже звільнені, підписуйтесь", - розповідає медсестраЩороку в санаторії оздоровлювали до півтори тисячі дітей. Зі слів гендиректора КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради" Івана Нискогуза, торік на Волині захворіло на туберкульоз 14-ть дітей.За рішенням обласної ради Волині, санаторій "Згорани" став підрозділом санаторію "Лісова пісня". Обидва – на берегах Шацьких озер. Директорка останньогокаже: людей візьмуть назад на роботу, але не усіх.Усім вивільненим працівникам дали розрахункові. Голова облрадикаже: аби не закривати збитковий заклад, після чергового етапу медреформи, його вирішили об’єднати з прибутковим."Йдуть перемовини з управлінням освіти, щоб дітей туди спрямовувати. Це не означає, що працівники не будуть далі працевлаштовані. Однозначно, санаторій буде", - пояснила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.Скільки колишніх працівників працевлаштують – керівництво області не називає. Це – в компетенції адміністрації об’єднаного санаторію.

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