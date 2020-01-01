вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО

Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Інвестиційний банкір Сергій Фурса під час прямої трансляції розповів, що коронакриза в Україні була б за будь-якої влади.

Це він розповів 4 червня в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".

Сергій Фурса відповів на чимало запитань глядачів, які озвучила модераторка трансляції Галина Падалко.

Так, на запитання, чи дійсно провладні політики відповідальні за кризу, або будь-хто, хто зараз би був при владі, відчув би на собі недовіру людей саме через кризу, Сергій Фурса жартома відповів, що не думає, що це хтось з провладних політиків полетів у Китай і з’їв кажана. Також він зауважив, що влада України не винна у кризі.
Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО

«Вони недолуго на неї реагують – це правда. Але не вони є причиною цієї кризи. Тут є базові речі – коронакриза і карантин. Зараз би хто завгодно керував країною, навіть найадекватнійші, найрозумніші люди, у нас би все одно була б така криза», – переконаний інвестиційний банкір.

Також у нього глядачі запитали, чи можливі в нашій країні політики, яких би позитивно сприймало населення.

На це Сергій Фурса відповів, що це можливо, до того ж нинішній президент Володимир Зеленський мав шалений рівень довіри.

«Питання в тому, чи можуть бути відповідальні політики, які мають довіру населення, – ось це проблема. Якщо людина буде казати правду, то український нарід її не вибере. Бо треба казати, що треба підвищувати тарифи, що банківська реформа була нормальна, треба казати, що треба щоб гроші йшли за пацієнтом і так далі. А це не подобається, і зміни не подобаються. Люди насправді ніколи не люблять змін. Всі кажуть: «Я хочу, щоб щось змінилося», але це брехня. Люди психологічно ніколи не бажають змін, і це величезна проблема. Тому відповідальний політик, на жаль, ніколи не буде популярним», – підсумував Сергій Фурса.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, банкір, коронакриза, Сергій Фурса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
Сьогодні, 5 червня, українці зможуть спостерігати місячне затемнення
Сьогодні, 18:18
Уперше в історії Луцька жінка може стати «почесним громадянином»
Сьогодні, 17:55
Під Києвом 8-річна дівчинка після падіння з гойдалки опинилася в реанімації
Сьогодні, 17:36
На Волині чоловік зі співмешканкою «обчистили» житло
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС
01 червень, 20:17
80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні 80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні
Сьогодні, 11:32
Не треба більше жорстких карантинів, – Покровський звернувся до уряду. ВІДЕО Не треба більше жорстких карантинів, – Покровський звернувся до уряду. ВІДЕО
04 червень, 16:55
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
01 червень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
 0
Сьогодні, 5 червня, українці зможуть спостерігати місячне затемнення
Сьогодні, 18:18
 0
Уперше в історії Луцька жінка може стати «почесним громадянином»
Сьогодні, 17:55
 0
Під Києвом 8-річна дівчинка після падіння з гойдалки опинилася в реанімації
Сьогодні, 17:36
 0
На Волині чоловік зі співмешканкою «обчистили» житло
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8