Відповідальний політик ніколи не буде популярним, – Фурса розповів лучанам, за кого не голосують люди. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
Інвестиційний банкір Сергій Фурса під час прямої трансляції розповів, що коронакриза в Україні була б за будь-якої влади.
Це він розповів 4 червня в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".
Сергій Фурса відповів на чимало запитань глядачів, які озвучила модераторка трансляції Галина Падалко.
Так, на запитання, чи дійсно провладні політики відповідальні за кризу, або будь-хто, хто зараз би був при владі, відчув би на собі недовіру людей саме через кризу, Сергій Фурса жартома відповів, що не думає, що це хтось з провладних політиків полетів у Китай і з’їв кажана. Також він зауважив, що влада України не винна у кризі.
«Вони недолуго на неї реагують – це правда. Але не вони є причиною цієї кризи. Тут є базові речі – коронакриза і карантин. Зараз би хто завгодно керував країною, навіть найадекватнійші, найрозумніші люди, у нас би все одно була б така криза», – переконаний інвестиційний банкір.
Також у нього глядачі запитали, чи можливі в нашій країні політики, яких би позитивно сприймало населення.
На це Сергій Фурса відповів, що це можливо, до того ж нинішній президент Володимир Зеленський мав шалений рівень довіри.
«Питання в тому, чи можуть бути відповідальні політики, які мають довіру населення, – ось це проблема. Якщо людина буде казати правду, то український нарід її не вибере. Бо треба казати, що треба підвищувати тарифи, що банківська реформа була нормальна, треба казати, що треба щоб гроші йшли за пацієнтом і так далі. А це не подобається, і зміни не подобаються. Люди насправді ніколи не люблять змін. Всі кажуть: «Я хочу, щоб щось змінилося», але це брехня. Люди психологічно ніколи не бажають змін, і це величезна проблема. Тому відповідальний політик, на жаль, ніколи не буде популярним», – підсумував Сергій Фурса.
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Це він розповів 4 червня в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".
Сергій Фурса відповів на чимало запитань глядачів, які озвучила модераторка трансляції Галина Падалко.
Так, на запитання, чи дійсно провладні політики відповідальні за кризу, або будь-хто, хто зараз би був при владі, відчув би на собі недовіру людей саме через кризу, Сергій Фурса жартома відповів, що не думає, що це хтось з провладних політиків полетів у Китай і з’їв кажана. Також він зауважив, що влада України не винна у кризі.
«Вони недолуго на неї реагують – це правда. Але не вони є причиною цієї кризи. Тут є базові речі – коронакриза і карантин. Зараз би хто завгодно керував країною, навіть найадекватнійші, найрозумніші люди, у нас би все одно була б така криза», – переконаний інвестиційний банкір.
Також у нього глядачі запитали, чи можливі в нашій країні політики, яких би позитивно сприймало населення.
На це Сергій Фурса відповів, що це можливо, до того ж нинішній президент Володимир Зеленський мав шалений рівень довіри.
«Питання в тому, чи можуть бути відповідальні політики, які мають довіру населення, – ось це проблема. Якщо людина буде казати правду, то український нарід її не вибере. Бо треба казати, що треба підвищувати тарифи, що банківська реформа була нормальна, треба казати, що треба щоб гроші йшли за пацієнтом і так далі. А це не подобається, і зміни не подобаються. Люди насправді ніколи не люблять змін. Всі кажуть: «Я хочу, щоб щось змінилося», але це брехня. Люди психологічно ніколи не бажають змін, і це величезна проблема. Тому відповідальний політик, на жаль, ніколи не буде популярним», – підсумував Сергій Фурса.
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