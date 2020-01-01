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«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО

«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО
На боротьбу з епідемією на Волині були витрачені величезні суми бюджетних коштів та грошей благодійників. Саме тому необхідно провести аудит витрат, вважає співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцькради Андрій Покровський.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до лучан та влади, пише ІА "Конкурент".

«Потрібно оприлюднити інформацію для громади: що було придбано, у кого і за які кошти. Громадськість має знати, чи ніхто не вкрав, не нажився на епідемії», – зауважив Андрій Покровський.

Зі слів Покровського, місцева влада має ретельно підбити підсумки цього карантину. А також приділити увагу підготовці до можливої нової хвилі епідемії восени.

«Зараз треба зробити все можливе, щоб восени не допустити росту заражень та ще одного карантину в Луцьку. Пріоритетним завданням для управління охорони здоров’я міської ради має бути повне забезпечення лікарень усім необхідним, наповнення аптечних складів, підготовка розрахунків для належної оплати праці лікарів», – розповів співзасновник «СВІДОМИХ».


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Теги: Свідомі, Покровський, кошти, аудит
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