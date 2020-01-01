«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО

Андрій Покровський.



Про це він заявив у своєму відеозверненні до лучан та влади,



«Потрібно оприлюднити інформацію для громади: що було придбано, у кого і за які кошти. Громадськість має знати, чи ніхто не вкрав, не нажився на епідемії», – зауважив Андрій Покровський.



Зі слів Покровського, місцева влада має ретельно підбити підсумки цього карантину. А також приділити увагу підготовці до можливої нової хвилі епідемії восени.



«Зараз треба зробити все можливе, щоб восени не допустити росту заражень та ще одного карантину в Луцьку. Пріоритетним завданням для управління охорони здоров’я міської ради має бути повне забезпечення лікарень усім необхідним, наповнення аптечних складів, підготовка розрахунків для належної оплати праці лікарів», – розповів співзасновник «СВІДОМИХ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На боротьбу з епідемією на Волині були витрачені величезні суми бюджетних коштів та грошей благодійників. Саме тому необхідно провести аудит витрат, вважає співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат ЛуцькрадиПро це він заявив у своєму відеозверненні до лучан та влади, пише ІА "Конкурент".«Потрібно оприлюднити інформацію для громади: що було придбано, у кого і за які кошти. Громадськість має знати, чи ніхто не вкрав, не нажився на епідемії», – зауважив Андрій Покровський.Зі слів Покровського, місцева влада має ретельно підбити підсумки цього карантину. А також приділити увагу підготовці до можливої нової хвилі епідемії восени.«Зараз треба зробити все можливе, щоб восени не допустити росту заражень та ще одного карантину в Луцьку. Пріоритетним завданням для управління охорони здоров’я міської ради має бути повне забезпечення лікарень усім необхідним, наповнення аптечних складів, підготовка розрахунків для належної оплати праці лікарів», – розповів співзасновник «СВІДОМИХ».

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