вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині

Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Очільниця управління освіти Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна розповіла про цьогорічне ЗНО на Волині.

Про це повідомляє ІА Конкурент.

За словами головної освітянки Волині, ЗНО відтермінували, поки що, на місяць. Якщо епідситуація буде в нормі, то основна сесія повинна розпочатися вже 25 червня, а закінчиться – 17 липня. А от пробним ЗНО, можливо, доведеться пожертвувати.

«15–17 червня у нас – пробне ЗНО. У зв’язку з тим, що у нас вже зараз відмінили послаблюючі заходи щодо карантину, під загрозою стало пробне оцінювання. Але це не велика втрата», – зазначила посадовиця.

Додала, що в одну аудиторію не можуть посадити більше 15 осіб. Тож кількість пунктів довелося збільшити. На Волині їх буде 56. А з дня на день в області чекають засоби для дезінфекції та прилади для темпаратурного скрінінгу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
Показали, як українські військові знищили міномет сепаратистів. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
Скоро в Україні варто очікувати нової хвилі трудової міграції, – експерт
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
Як на Волині випускники складатимуть ЗНО Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
28 травень, 17:48
Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
29 лютий, 17:10
Волинь – у топі областей за результатами ЗНО Волинь – у топі областей за результатами ЗНО
15 листопад, 2019, 19:19
Вихованці волинської колонії склали ЗНО Вихованці волинської колонії склали ЗНО
02 серпень, 2019, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
 0
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
 0
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
 0
Показали, як українські військові знищили міномет сепаратистів. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
 0
Скоро в Україні варто очікувати нової хвилі трудової міграції, – експерт
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8