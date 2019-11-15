Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині





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За словами головної освітянки Волині, ЗНО відтермінували, поки що, на місяць. Якщо епідситуація буде в нормі, то основна сесія повинна розпочатися вже 25 червня, а закінчиться – 17 липня. А от пробним ЗНО, можливо, доведеться пожертвувати.



«15–17 червня у нас – пробне ЗНО. У зв’язку з тим, що у нас вже зараз відмінили послаблюючі заходи щодо карантину, під загрозою стало пробне оцінювання. Але це не велика втрата», – зазначила посадовиця.



Додала, що в одну аудиторію не можуть посадити більше 15 осіб. Тож кількість пунктів довелося збільшити. На Волині їх буде 56. А з дня на день в області чекають засоби для дезінфекції та прилади для темпаратурного скрінінгу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця управління освіти Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна розповіла про цьогорічне ЗНО на Волині.Про це повідомляє ІА Конкурент. За словами головної освітянки Волині, ЗНО відтермінували, поки що, на місяць. Якщо епідситуація буде в нормі, то основна сесія повинна розпочатися вже 25 червня, а закінчиться – 17 липня. А от пробним ЗНО, можливо, доведеться пожертвувати.«15–17 червня у нас – пробне ЗНО. У зв’язку з тим, що у нас вже зараз відмінили послаблюючі заходи щодо карантину, під загрозою стало пробне оцінювання. Але це не велика втрата», – зазначила посадовиця.Додала, що в одну аудиторію не можуть посадити більше 15 осіб. Тож кількість пунктів довелося збільшити. На Волині їх буде 56. А з дня на день в області чекають засоби для дезінфекції та прилади для темпаратурного скрінінгу.

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