На місцевих виборах українці зможуть голосувати онлайн





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю



"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це виглядатиме, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір упродовж усього дня", - пояснив міністр.



За його словами, у Кабінету Міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі великих міст України на місцевих виборах 25 жовтня матимуть змогу протестувати онлайн-голосування.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю LB.ua. "Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це виглядатиме, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір упродовж усього дня", - пояснив міністр.За його словами, у Кабінету Міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички

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