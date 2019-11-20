На місцевих виборах українці зможуть голосувати онлайн
05 червень, 23:34
Жителі великих міст України на місцевих виборах 25 жовтня матимуть змогу протестувати онлайн-голосування.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю LB.ua.
"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це виглядатиме, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір упродовж усього дня", - пояснив міністр.
За його словами, у Кабінету Міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю LB.ua.
"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це виглядатиме, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір упродовж усього дня", - пояснив міністр.
За його словами, у Кабінету Міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички
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