У Києві пасажири побили водія трамваю за зауваження щодо масок





Про це повідомляє



“...на зупинці „Вулиця Петра Запорожця“ водій трамваю зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту. У відповідь на це вони скоїли напад на водія, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого втекли”, — сказано у повідомленні.



Зазначається, що на місце викликали “швидку” та працівників поліції. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Наразі його стан стабільний.



Столична поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.



Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці чоловік погрожував охороні підірвати магазин гранатою, бо його відмовлялися пускати без маски. 38-річного чоловіка затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на трамвайному маршруті № 33к невідомі напали на водія через зауваження щодо відвідування громадського транспорту без засобів індивідуального захисту.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.“...на зупинці „Вулиця Петра Запорожця“ водій трамваю зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту. У відповідь на це вони скоїли напад на водія, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого втекли”, — сказано у повідомленні.Зазначається, що на місце викликали “швидку” та працівників поліції. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Наразі його стан стабільний.Столична поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці чоловік погрожував охороні підірвати магазин гранатою, бо його відмовлялися пускати без маски. 38-річного чоловіка затримали.

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