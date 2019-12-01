Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
Уродженець ЛуцькаДмитро Монатик візьме участь у новому випуску «Вечірнього кварталу».
Про це повідомляє пресслужба 1+1.
Прем'єрний випуск «Вечірнього кварталу» вийде на екрани 6 червня о 20:15 «1+1». «Кварталівці» влучно та відверто жартуватимуть на актуальні теми: про політиків, карантин та події в країні.
Мультиартист MONATIK під час концерту виконає свій хіт «Сильно». Також на сцені з'явиться українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз чекає на народження малюка.
Другий прем`єрний випуск гумористичного концерту канал покаже наступної суботи.
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Про це повідомляє пресслужба 1+1.
Прем'єрний випуск «Вечірнього кварталу» вийде на екрани 6 червня о 20:15 «1+1». «Кварталівці» влучно та відверто жартуватимуть на актуальні теми: про політиків, карантин та події в країні.
Мультиартист MONATIK під час концерту виконає свій хіт «Сильно». Також на сцені з'явиться українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз чекає на народження малюка.
Другий прем`єрний випуск гумористичного концерту канал покаже наступної суботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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