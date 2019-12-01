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Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»

Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Уродженець ЛуцькаДмитро Монатик візьме участь у новому випуску «Вечірнього кварталу».

Про це повідомляє пресслужба 1+1.

Прем'єрний випуск «Вечірнього кварталу» вийде на екрани 6 червня о 20:15 «1+1». «Кварталівці» влучно та відверто жартуватимуть на актуальні теми: про політиків, карантин та події в країні.

Мультиартист MONATIK під час концерту виконає свій хіт «Сильно». Також на сцені з'явиться українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз чекає на народження малюка.

Другий прем`єрний випуск гумористичного концерту канал покаже наступної суботи.

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Теги: телебачення, Монатик
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