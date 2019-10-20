Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО





Люди стверджують, що після рясного дощу вона перетворюється на нововолинську Венецію, а через періодичне підсипання вулиці породою, будинки опинилися нижче, ніж рівень дороги, що загрожує підтопленням осель, - пише



Люди зневірені та вже стомилися оббивати пороги Нововолинської міської ради. Розповідають, що звертаються щороку ще з 2013-го року і отримують ту саму відповідь: чекайте чергу на асфальтування.



“Вулиця поставлена на чергу: була 7-ма в списку, стала 13-та. Від голови (мера Нововолинська Віктора Сапожнікова) була пропозиція: скидайтеся грішми. Але, як він поможе за свої кошти, то і ми скинемося. А за бюджетні він повинен роботи виконувати. Якщо підняти документи по закриттю шахти №2, то там передбачалися благоустрій території: водопровід, проведення газу, асфальтування дороги. Та як бачите, ми не маємо нічого”, – бідкаються люди.



Жителі вулиці Марка Вовчка розповідають, що періодично дорогу рівняє грейдер, однак ями лишаються все-одно.



"Наша вулиця одна із найстаріших у місті. На деяких інших вже двічі асфальт проклали. Нам тільки породу сиплять. Вже топить будинки, бо вони нижче дороги. Потрібно одягати рибальські чоботи, щоб пройтися після дощу. Автомобілем їхати важко і ні “швидка”, ні таксі не хочуть їхати по таких катакомбах", – кажуть люди.



Є ще одна проблема – відсутність каналізації. Жителям Марка Вовчка пояснили, що її прокладання неможливе, адже це дуже дорого коштує. А за відсутності каналізації прокладати асфальт не будуть. Хоча, зауважимо, в перспективний план асфальтування доріг в Нововолинську вулиця внесена.



“У нас немає каналізації. Ми писали заяву і нам запропонували прокласти каналізацію з перекачкою. Казали звертатися до людей, щоб прокласти напряму через подвір’я. Та такого ми не робили”, – кажуть жителі.



Люди навіть погрожують перекрити дорогу на Львів, аби їх нарешті почула влада міста.

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