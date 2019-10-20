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Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО

Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
Жителі вулиці Марка Вовчка у Нововолинську просять владу заасфальтувати вулицю, щоб після дощу вона не була схожою на Венецію.

Люди стверджують, що після рясного дощу вона перетворюється на нововолинську Венецію, а через періодичне підсипання вулиці породою, будинки опинилися нижче, ніж рівень дороги, що загрожує підтопленням осель, - пише БУГ.

Люди зневірені та вже стомилися оббивати пороги Нововолинської міської ради. Розповідають, що звертаються щороку ще з 2013-го року і отримують ту саму відповідь: чекайте чергу на асфальтування.
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО

“Вулиця поставлена на чергу: була 7-ма в списку, стала 13-та. Від голови (мера Нововолинська Віктора Сапожнікова) була пропозиція: скидайтеся грішми. Але, як він поможе за свої кошти, то і ми скинемося. А за бюджетні він повинен роботи виконувати. Якщо підняти документи по закриттю шахти №2, то там передбачалися благоустрій території: водопровід, проведення газу, асфальтування дороги. Та як бачите, ми не маємо нічого”, – бідкаються люди.

Жителі вулиці Марка Вовчка розповідають, що періодично дорогу рівняє грейдер, однак ями лишаються все-одно.
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО

"Наша вулиця одна із найстаріших у місті. На деяких інших вже двічі асфальт проклали. Нам тільки породу сиплять. Вже топить будинки, бо вони нижче дороги. Потрібно одягати рибальські чоботи, щоб пройтися після дощу. Автомобілем їхати важко і ні “швидка”, ні таксі не хочуть їхати по таких катакомбах", – кажуть люди.
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО


Є ще одна проблема – відсутність каналізації. Жителям Марка Вовчка пояснили, що її прокладання неможливе, адже це дуже дорого коштує. А за відсутності каналізації прокладати асфальт не будуть. Хоча, зауважимо, в перспективний план асфальтування доріг в Нововолинську вулиця внесена.
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО

“У нас немає каналізації. Ми писали заяву і нам запропонували прокласти каналізацію з перекачкою. Казали звертатися до людей, щоб прокласти напряму через подвір’я. Та такого ми не робили”, – кажуть жителі.
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО

Люди навіть погрожують перекрити дорогу на Львів, аби їх нарешті почула влада міста.

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Теги: Нововолинськ, ремонт, протест
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