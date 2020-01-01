Скоро в Україні варто очікувати нової хвилі трудової міграції, – експерт





Скоріш за все, люди будуть їхати за кордон не просто заробити гроші, а залишитися там назавжди зі своїми сім’ями. Про це Василь Воскобойник.





Так, за словами Воскобойника, тим не менш, люди бажають, люди шукають можливості поїхати, але це не говорить, що відбулася нормальна міграція.



“Стосовно бажаючих, Соціологічна група „Рейтинг“ у лютому місяці провела соціологічне дослідження, було опитано майже 19 400 людей і одне з питань було: „Чи думали ви про те, щоб поїхати за кордон працювати“, молодь у віці від 18 до 29 років — 61% із них заявили, що вони хотіли працювати за кордоном, люди віком від 30 до 39 років — 52% та люди віком від 40 до 49 — 42%. Окрім того, 45% опитаних, незалежно від віку заявили, що вони вимушені їхати за кордон аби забезпечити мінімальний рівень споживання своїх родин”, — додав експерт.



Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування акцентує увагу на тому, що така велика кількість людей до початку карантину, до початку економічної кризи хотіли поїхати працювати за кордон.



“Якби зараз проводилося таке дослідження, то я певен, що цифри були б набагато вищими. Люди розуміють, що у нас збільшилася кількість безробітних, якщо на кінець 2019 року згідно соціології Міжнародної організації праці у нас було півтора мільйони безробітних, за деякими оцінками експертів, на сьогодні в нас безробітних від 2,5 до 2,8 мільйонів осіб. Економіка у нас почала, м’яко кажучи, кульгати”, — відмічає він.



Окрім того, він наголошує, що у середині у березні цього року проводилося уточнення економічного прогнозу розвитку нашої країни на 2020 рік.



“Так от, за цим прогнозом у нас рівень ВВП країни повинен скласти приблизно 4 трлн гривень при середньо річному курсі долару до гривні 29,5. Якщо перевести гривні в долари, то вийде, що у нас ВВП країни складе 135 млрд доларів. Такий рівень ВВП в Україні був у 2010, 2014, 2018 і в 2020 році ми виходимо на той самий рівень, і це говорить, що економічно ми ходимо по колу, економічного розвитку немає”, — підсумовує експерт.



Так, Воскобойник зазначає, що через це люди починають замислюватися, де вони будуть працювати, де вони будуть жити, де будуть жити їхні діти.



“Тому, я думаю, що нова хвиля трудової міграції розпочнеться після того, як відкриються нормально кордони, це буде трудова міграція не просто, щоб заробити грошей, це буде трудова міграція, коли люди будуть шукати можливості виїхати з країни, вивезти свої сім’ї та залишитися назавжди за кордоном”, — повідомляє він.



Нагадаємо, потреба в українських працівниках є у багатьох країн Європи, серед яких — Німеччина, де потрібно 300 тисяч робітників, Франція — 200 тисяч, Велика Британія — 80 тисяч. Європа готова запросити до себе будь-яку кількість українців, але за кордоном готові працювати 5-6 млн наших громадян, що не багато у європейських масштабах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку повного відкриття кордонів Європейського Союзу з іншими країнами, яке очікується 1 липня, відбудеться нова хвиля трудової міграції.Скоріш за все, люди будуть їхати за кордон не просто заробити гроші, а залишитися там назавжди зі своїми сім’ями. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштуванняТак, за словами Воскобойника, тим не менш, люди бажають, люди шукають можливості поїхати, але це не говорить, що відбулася нормальна міграція.“Стосовно бажаючих, Соціологічна група „Рейтинг“ у лютому місяці провела соціологічне дослідження, було опитано майже 19 400 людей і одне з питань було: „Чи думали ви про те, щоб поїхати за кордон працювати“, молодь у віці від 18 до 29 років — 61% із них заявили, що вони хотіли працювати за кордоном, люди віком від 30 до 39 років — 52% та люди віком від 40 до 49 — 42%. Окрім того, 45% опитаних, незалежно від віку заявили, що вони вимушені їхати за кордон аби забезпечити мінімальний рівень споживання своїх родин”, — додав експерт.Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування акцентує увагу на тому, що така велика кількість людей до початку карантину, до початку економічної кризи хотіли поїхати працювати за кордон.“Якби зараз проводилося таке дослідження, то я певен, що цифри були б набагато вищими. Люди розуміють, що у нас збільшилася кількість безробітних, якщо на кінець 2019 року згідно соціології Міжнародної організації праці у нас було півтора мільйони безробітних, за деякими оцінками експертів, на сьогодні в нас безробітних від 2,5 до 2,8 мільйонів осіб. Економіка у нас почала, м’яко кажучи, кульгати”, — відмічає він.Окрім того, він наголошує, що у середині у березні цього року проводилося уточнення економічного прогнозу розвитку нашої країни на 2020 рік.“Так от, за цим прогнозом у нас рівень ВВП країни повинен скласти приблизно 4 трлн гривень при середньо річному курсі долару до гривні 29,5. Якщо перевести гривні в долари, то вийде, що у нас ВВП країни складе 135 млрд доларів. Такий рівень ВВП в Україні був у 2010, 2014, 2018 і в 2020 році ми виходимо на той самий рівень, і це говорить, що економічно ми ходимо по колу, економічного розвитку немає”, — підсумовує експерт.Так, Воскобойник зазначає, що через це люди починають замислюватися, де вони будуть працювати, де вони будуть жити, де будуть жити їхні діти.“Тому, я думаю, що нова хвиля трудової міграції розпочнеться після того, як відкриються нормально кордони, це буде трудова міграція не просто, щоб заробити грошей, це буде трудова міграція, коли люди будуть шукати можливості виїхати з країни, вивезти свої сім’ї та залишитися назавжди за кордоном”, — повідомляє він.Нагадаємо, потреба в українських працівниках є у багатьох країн Європи, серед яких — Німеччина, де потрібно 300 тисяч робітників, Франція — 200 тисяч, Велика Британія — 80 тисяч. Європа готова запросити до себе будь-яку кількість українців, але за кордоном готові працювати 5-6 млн наших громадян, що не багато у європейських масштабах.

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