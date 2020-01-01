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В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа

В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа не можна відкривати дитячі табори.

Про це повідомляє Depo.ua.

"Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус", – заявив Ляшко.

За його словами, замість лікування кишкової інфекції можна наразити дитину на небезпеку інфікування ще й коронавірусом. Саме тому він запропонував не відкривати дитячі табори до стабілізації епідеміологічної ситуації.

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Теги: Україна, дитячі табори
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