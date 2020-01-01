В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа

Віктор Ляшко вважає, що цього літа не можна відкривати дитячі табори.



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"Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус", – заявив Ляшко.



За його словами, замість лікування кишкової інфекції можна наразити дитину на небезпеку інфікування ще й коронавірусом. Саме тому він запропонував не відкривати дитячі табори до стабілізації епідеміологічної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санітарний лікар Українивважає, що цього літа не можна відкривати дитячі табори.Про це повідомляє Depo.ua. "Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус", – заявив Ляшко.За його словами, замість лікування кишкової інфекції можна наразити дитину на небезпеку інфікування ще й коронавірусом. Саме тому він запропонував не відкривати дитячі табори до стабілізації епідеміологічної ситуації.

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