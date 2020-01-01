Показали, як українські військові знищили міномет сепаратистів. ВІДЕО





Наші захисники після обстрілу окупантами позицій українських військових виявили ворожий міномет калібру 120 міліметрів, з якого бойовики вели вогонь. Про це розповів волонтер Роман Доник у фейсбук, - пише



Після цього гармату прицільними ударами вдалося знищити. Доник опублікував відео з аерозйомки. На ньому видно потужну відповідь бійців та міномета ліквідації міномета.



Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений міномет, що обстрілював наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати (9:43). Не втекли,

– написав Доник.







Зауважимо, що протягом 4 червня бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, обійшлося без втрат серед воїнів Об'єднаних сил.



Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.

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