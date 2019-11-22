Лісівники Волині повідомили про нові факти крадіжок деревини: причетних знайшли





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Зокрема, інформують, що вночі 4 червня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили лісопорушників спочатку в Обзирському, згодом – у Видертському лісництвах.



В обох випадках причетних осіб – а це місцеві жителі сіл – затримали на місці скоєння порушення. Деревину вилучили.



Окрім штрафів, лісопорушникам доведеться відшкодувати збитки. Загальна сума у двох випадках – понад 25 тис. грн.



Крадіжку готової лісопродукції того ж дня виявили у Радовичівському лісництві ДП «Ковельське ЛГ».



Місцеві жителі вже встигли навантажити деревину та везли її на пилораму. Оперативно зреагували працівники державної лісової охорони лісгоспу та поліції.



За фактом тривають слідчі дії. Лісопродукцію та транспортний засіб вилучили.



Працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» учора, 5 червня, виявили самовільну порубку у Сокиричівському ліснитцві (територія природно-заповідного фонду).



Сліди привели до помешкання жителя села Озеро Ківерцівського району, де й виявили незаконно зрізану деревину. Лісопорушник визнав свою вину.



Сума збитків за фактом становить понад 40 тис. грн. Тож справа вже інкримінується за статтею 246 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжують фіксувати факти крадіжок лісу. Винних знаходять.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Зокрема, інформують, що вночі 4 червня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили лісопорушників спочатку в Обзирському, згодом – у Видертському лісництвах.В обох випадках причетних осіб – а це місцеві жителі сіл – затримали на місці скоєння порушення. Деревину вилучили.Окрім штрафів, лісопорушникам доведеться відшкодувати збитки. Загальна сума у двох випадках – понад 25 тис. грн.Крадіжку готової лісопродукції того ж дня виявили у Радовичівському лісництві ДП «Ковельське ЛГ».Місцеві жителі вже встигли навантажити деревину та везли її на пилораму. Оперативно зреагували працівники державної лісової охорони лісгоспу та поліції.За фактом тривають слідчі дії. Лісопродукцію та транспортний засіб вилучили.Працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» учора, 5 червня, виявили самовільну порубку у Сокиричівському ліснитцві (територія природно-заповідного фонду).Сліди привели до помешкання жителя села Озеро Ківерцівського району, де й виявили незаконно зрізану деревину. Лісопорушник визнав свою вину.Сума збитків за фактом становить понад 40 тис. грн. Тож справа вже інкримінується за статтею 246 Кримінального кодексу України.

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