ТОП-5 продуктів, які не можна вживати перед сном
Сьогодні, 20:44
Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram назвала продукти, які не варто вживати перед сном.
Про це повідомляє УНІАН.
Експерт не рекомендує їсти на ніч:⠀
1. Цукровмісні продукти
Фізіологічно вуглеводи ввечері організму не потрібні, хоча і здається, що спиться після солоденького міцніше. Насправді в цей час всередині вас буде йти активний процес жировідкладення, і всі прості вуглеводи, не використані до сну, опиняться в жировому депо.
2. М'ясні продукти.
Мова йде про червоне м'ясо - свинина, яловичина, баранина. Весь цей білок завантажує травну систему на 5-6 годин активної роботи. Сюди ж я відношу і фарші, особливо куповані, бо вони завжди містять високий відсоток жиру. Віддавайте перевагу білому м'ясу птиці, білій рибі, морепродуктам. Вони легко і швидко засвояться, дадуть всі необхідні поживні речовини.
3. Тверді сорти сирів
Вони містять високий відсоток жиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування та розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири. Також в сирах міститься речовина тирамін, яке є судинозвужувальну, підвищує артеріальний тиск, збуджує нервову систему.
4. Соєвий соус.
Головний його недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну, страждаючи спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з повітряною кулькою замість особи, то виключіть цей продукт з меню вечері.
5. Ну, і замикає п'ятірку продуктів "тільки не на вечерю" алкоголь.
Він дає уявне відчуття розслаблення і сонливості, але насправді перезбуджує нервову систему. Це, природно, позбавляє вас можливості відпочити і виспатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНІАН.
Експерт не рекомендує їсти на ніч:⠀
1. Цукровмісні продукти
Фізіологічно вуглеводи ввечері організму не потрібні, хоча і здається, що спиться після солоденького міцніше. Насправді в цей час всередині вас буде йти активний процес жировідкладення, і всі прості вуглеводи, не використані до сну, опиняться в жировому депо.
2. М'ясні продукти.
Мова йде про червоне м'ясо - свинина, яловичина, баранина. Весь цей білок завантажує травну систему на 5-6 годин активної роботи. Сюди ж я відношу і фарші, особливо куповані, бо вони завжди містять високий відсоток жиру. Віддавайте перевагу білому м'ясу птиці, білій рибі, морепродуктам. Вони легко і швидко засвояться, дадуть всі необхідні поживні речовини.
3. Тверді сорти сирів
Вони містять високий відсоток жиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування та розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири. Також в сирах міститься речовина тирамін, яке є судинозвужувальну, підвищує артеріальний тиск, збуджує нервову систему.
4. Соєвий соус.
Головний його недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну, страждаючи спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з повітряною кулькою замість особи, то виключіть цей продукт з меню вечері.
5. Ну, і замикає п'ятірку продуктів "тільки не на вечерю" алкоголь.
Він дає уявне відчуття розслаблення і сонливості, але насправді перезбуджує нервову систему. Це, природно, позбавляє вас можливості відпочити і виспатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО
Сьогодні, 21:43
На Волині в останню путь провели бійця УПА
Сьогодні, 21:20
ТОП-5 продуктів, які не можна вживати перед сном
Сьогодні, 20:44
Перевірили сайти усіх шкіл Волині: 88 навчальних закладів досі не мають веб-ресурсів
Сьогодні, 19:05