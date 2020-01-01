ТОП-5 продуктів, які не можна вживати перед сном

Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненнюна своїй сторінці в Instagram назвала продукти, які не варто вживати перед сном.Про це повідомляє УНІАН.Експерт не рекомендує їсти на ніч:⠀1.Фізіологічно вуглеводи ввечері організму не потрібні, хоча і здається, що спиться після солоденького міцніше. Насправді в цей час всередині вас буде йти активний процес жировідкладення, і всі прості вуглеводи, не використані до сну, опиняться в жировому депо.2.Мова йде про червоне м'ясо - свинина, яловичина, баранина. Весь цей білок завантажує травну систему на 5-6 годин активної роботи. Сюди ж я відношу і фарші, особливо куповані, бо вони завжди містять високий відсоток жиру. Віддавайте перевагу білому м'ясу птиці, білій рибі, морепродуктам. Вони легко і швидко засвояться, дадуть всі необхідні поживні речовини.Вони містять високий відсоток жиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування та розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири. Також в сирах міститься речовина тирамін, яке є судинозвужувальну, підвищує артеріальний тиск, збуджує нервову систему.4.Головний його недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну, страждаючи спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з повітряною кулькою замість особи, то виключіть цей продукт з меню вечері.5. Ну, і замикає п'ятірку продуктів "тільки не на вечерю"Він дає уявне відчуття розслаблення і сонливості, але насправді перезбуджує нервову систему. Це, природно, позбавляє вас можливості відпочити і виспатися.