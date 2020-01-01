вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА

Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Мінрегіон оприлюднив проекти майбутніх районів в Україні. Згідно з цим проектом, на Волині мають намір сформувати 4 райони.

Повідомляє портал «Децентралізація в Україні» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Згідно з цим проектом, на Волині хочуть створити чотири райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.

Відповідно до проекту, Володимир-Волинський район об’єднає громади з населенням 174,7 тис., Камінь-Каширський – 132,4 тис., Ковельський – 271 тис., Луцький – 457,3 тис. Утім, ще можливі зміни.

Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА


У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.

«Мінрегіон спрямував на погодження проект постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проект не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані. Ключове – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема - формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мінрегіон, децентралізація, Волинь, уряд, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Треба поспішати сфотографуватись біля знаку "Рожищанський район".
Відповісти
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:48
Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Сьогодні, 09:06
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
Схожі новини
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
13 травень, 16:49
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
22 травень, 12:49
Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття
18 травень, 16:05
Уряд продовжить карантин і після 22 травня Уряд продовжить карантин і після 22 травня
12 травень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:48
 0
Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Сьогодні, 09:06
 0
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
 0
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
 0
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
 0
Медіа
відео
1/8