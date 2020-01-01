Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



За даними Центру громадського здоров'я, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні - 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 550 нових випадків. Загалом провели 414 542 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 1116 випадків;

Волинська область — 1037 випадків (5 червня було 1008);

Дніпропетровська область — 965 випадків;

Донецька область — 203 випадки;

Житомирська область — 870 випадків;

Закарпатська область — 1301 випадок;

Запорізька область — 488 випадків;

Івано-Франківська область — 1533 випадки;

Кіровоградська область — 546 випадків;

м. Київ — 3375 випадків;

Київська область — 1748 випадків;

Львівська область — 2053 випадки;

Луганська область — 52 випадки;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 986 випадків;

Полтавська область — 273 випадки;

Рівненська область — 2014 випадків;

Сумська область — 192 випадки;

Тернопільська область — 1255 випадків;

Харківська область — 1222 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 509 випадків;

Чернівецька область — 3585 випадків;

Черкаська область — 448 випадків;

Чернігівська область — 257 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні - 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 550 нових випадків. Загалом провели 414 542 тестування методом ПЛР.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1116 випадків;Волинська область — 1037 випадків (5 червня було 1008);Дніпропетровська область — 965 випадків;Донецька область — 203 випадки;Житомирська область — 870 випадків;Закарпатська область — 1301 випадок;Запорізька область — 488 випадків;Івано-Франківська область — 1533 випадки;Кіровоградська область — 546 випадків;м. Київ — 3375 випадків;Київська область — 1748 випадків;Львівська область — 2053 випадки;Луганська область — 52 випадки;Миколаївська область — 307 випадків;Одеська область — 986 випадків;Полтавська область — 273 випадки;Рівненська область — 2014 випадків;Сумська область — 192 випадки;Тернопільська область — 1255 випадків;Харківська область — 1222 випадки;Херсонська область — 179 випадків;Хмельницька область — 509 випадків;Чернівецька область — 3585 випадків;Черкаська область — 448 випадків;Чернігівська область — 257 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19.

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