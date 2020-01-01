Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:48
В Україні зафіксували 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні - 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 550 нових випадків. Загалом провели 414 542 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1116 випадків;
Волинська область — 1037 випадків (5 червня було 1008);
Дніпропетровська область — 965 випадків;
Донецька область — 203 випадки;
Житомирська область — 870 випадків;
Закарпатська область — 1301 випадок;
Запорізька область — 488 випадків;
Івано-Франківська область — 1533 випадки;
Кіровоградська область — 546 випадків;
м. Київ — 3375 випадків;
Київська область — 1748 випадків;
Львівська область — 2053 випадки;
Луганська область — 52 випадки;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 986 випадків;
Полтавська область — 273 випадки;
Рівненська область — 2014 випадків;
Сумська область — 192 випадки;
Тернопільська область — 1255 випадків;
Харківська область — 1222 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 509 випадків;
Чернівецька область — 3585 випадків;
Черкаська область — 448 випадків;
Чернігівська область — 257 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні - 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 550 нових випадків. Загалом провели 414 542 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1116 випадків;
Волинська область — 1037 випадків (5 червня було 1008);
Дніпропетровська область — 965 випадків;
Донецька область — 203 випадки;
Житомирська область — 870 випадків;
Закарпатська область — 1301 випадок;
Запорізька область — 488 випадків;
Івано-Франківська область — 1533 випадки;
Кіровоградська область — 546 випадків;
м. Київ — 3375 випадків;
Київська область — 1748 випадків;
Львівська область — 2053 випадки;
Луганська область — 52 випадки;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 986 випадків;
Полтавська область — 273 випадки;
Рівненська область — 2014 випадків;
Сумська область — 192 випадки;
Тернопільська область — 1255 випадків;
Харківська область — 1222 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 509 випадків;
Чернівецька область — 3585 випадків;
Черкаська область — 448 випадків;
Чернігівська область — 257 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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