вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29

Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
В Україні зафіксували 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні - 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 550 нових випадків. Загалом провели 414 542 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1116 випадків;
Волинська область — 1037 випадків (5 червня було 1008);
Дніпропетровська область — 965 випадків;
Донецька область — 203 випадки;
Житомирська область — 870 випадків;
Закарпатська область — 1301 випадок;
Запорізька область — 488 випадків;
Івано-Франківська область — 1533 випадки;
Кіровоградська область — 546 випадків;
м. Київ — 3375 випадків;
Київська область — 1748 випадків;
Львівська область — 2053 випадки;
Луганська область — 52 випадки;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 986 випадків;
Полтавська область — 273 випадки;
Рівненська область — 2014 випадків;
Сумська область — 192 випадки;
Тернопільська область — 1255 випадків;
Харківська область — 1222 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 509 випадків;
Чернівецька область — 3585 випадків;
Черкаська область — 448 випадків;
Чернігівська область — 257 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міністерство, МОЗ, статистика, коронавірус, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На птахофабриці у Володимирі триває спалах коронавірусу
05 червень, 13:18
Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
05 червень, 12:56
У Нововолинську – шоста смерть від ускладнень коронавірусу
05 червень, 12:46
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
05 червень, 12:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:48
Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Сьогодні, 09:06
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
Схожі новини
Ранок 5 червня: в Україні – 553 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 22 Ранок 5 червня: в Україні – 553 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 22
05 червень, 09:28
Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
04 червень, 09:16
Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16 Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16
03 червень, 09:49
Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10 Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10
02 червень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:48
 0
Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Сьогодні, 09:06
 0
Коли і за яких умов: повідомили деталі проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 08:18
 0
В Україні пропонують не відкривати дитячі табори цього літа
Сьогодні, 07:25
 0
Лучанин MONATIK «засвітиться» в новому випуску «Вечірнього кварталу»
Сьогодні, 05:16
 0
Медіа
відео
1/8