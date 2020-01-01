Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь»
Сьогодні, 12:39
Гравців, тренерів та працівників футбольного клубу «Волинь» протестували на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Інформують, що усі результати ПЛР-тестування - негативні.
«Тож наступними днями стежте за нашим офіційним сайтом та соцмережами та ловіть свіжі моменти із повноцінних тренувань «Хрестоносців», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба клубу.
Інформують, що усі результати ПЛР-тестування - негативні.
«Тож наступними днями стежте за нашим офіційним сайтом та соцмережами та ловіть свіжі моменти із повноцінних тренувань «Хрестоносців», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:39