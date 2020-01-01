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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь»

Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь»
Гравців, тренерів та працівників футбольного клубу «Волинь» протестували на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інформують, що усі результати ПЛР-тестування - негативні.

«Тож наступними днями стежте за нашим офіційним сайтом та соцмережами та ловіть свіжі моменти із повноцінних тренувань «Хрестоносців», - йдеться у повідомленні.

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Теги: ФК «Волинь», коронавірус, ПЛР
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