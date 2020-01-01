Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь»





Про це повідомляє пресслужба клубу.



Інформують, що усі результати ПЛР-тестування - негативні.



«Тож наступними днями стежте за нашим офіційним сайтом та соцмережами та ловіть свіжі моменти із повноцінних тренувань «Хрестоносців», - йдеться у повідомленні.

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