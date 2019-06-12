Синоптики прогнозують справжнє літнє тепло вже найближчими днями





Про це повідомив Укргідрометцентр, пише



У неділю в більшості західних, вночі місцями і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.



Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-18 м/с.



Температура вночі 12-17°, на сході місцями 10-11°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 31°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.



У Києві в неділю без опадів; температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.



У понеділок, 8 червня, у західних областях короткочасні дощі, грози, під час гроз місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.



На решті територій без опадів; температура вночі 12-17°, вдень у північних областях 25-30°, у східних, південних та центральних областях місцями 28-33°.



Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.



У Києві в понеділок без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

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