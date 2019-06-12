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Синоптики прогнозують справжнє літнє тепло вже найближчими днями

Синоптики прогнозують справжнє літнє тепло вже найближчими днями
Переміщення на територію України теплого повітря зумовить підвищення температури найближчими днями.

Про це повідомив Укргідрометцентр, пише Інтерфакс.

У неділю в більшості західних, вночі місцями і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 12-17°, на сході місцями 10-11°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 31°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

У понеділок, 8 червня, у західних областях короткочасні дощі, грози, під час гроз місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На решті територій без опадів; температура вночі 12-17°, вдень у північних областях 25-30°, у східних, південних та центральних областях місцями 28-33°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

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Теги: погода, літо, синоптики
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