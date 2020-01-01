В дитсадку у Луцьку шитимуть багаторазові маски для своїх вихованців
Сьогодні, 14:15
Завідувачка закладу дошкільної освіти №7 Галина Коваль розповіла, яка кількість дітей повернулася в садок після карантину та чи забезпечений заклад засобами індивідуального захисту.
Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише «Конкурент».
«Я бачила по дитячих обличчях, що це був тихий шок. Вони не могли зрозуміти, чому це їх забирають із вулиці вихователі, які їх кожного дня обіймали і разом гралися, чому вони в масках і не беруть за руку, а йдуть поряд. Тим більше, коли приходять маленькі 3-річні дітки, то для них не зрозуміла ця ситуація. Старшій групі можна пояснити, що варто гратися особистими іграшками, а потім їх мити», – розповіла Галина Коваль.
Також вона розповіла, що нині в садочку знаходиться невелика кількість дітей.
«Нині у нас небагато дітей присутніх, у кожні групі 4-6 малюків. Я це пояснюю тим, що батьки теж хвилюються, адже ситуація не до кінця зрозуміла для всіх. Але вже з вівторка більше батьків налаштовані привести діток», – додала завідувачка ЗДО №7.
До того ж, з її слів, садок нині забезпечений засобами захисту, але невдовзі запаси варто якимось чином поповнити.
«Нині ми забезпечені масками, рукавичками, антисептиками, дезінфікуючими засобами, але мине ще тиждень і нам треба поповнювати ці запаси. Ми вирішили в себе в колективі, що будемо шити багаторазові маски, які можна використовувати протягом більшого терміну. От із рукавичками проблематичніше», – зауважила завідувачка закладу дошкільної освіти №7 Галина Коваль.
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Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише «Конкурент».
«Я бачила по дитячих обличчях, що це був тихий шок. Вони не могли зрозуміти, чому це їх забирають із вулиці вихователі, які їх кожного дня обіймали і разом гралися, чому вони в масках і не беруть за руку, а йдуть поряд. Тим більше, коли приходять маленькі 3-річні дітки, то для них не зрозуміла ця ситуація. Старшій групі можна пояснити, що варто гратися особистими іграшками, а потім їх мити», – розповіла Галина Коваль.
Також вона розповіла, що нині в садочку знаходиться невелика кількість дітей.
«Нині у нас небагато дітей присутніх, у кожні групі 4-6 малюків. Я це пояснюю тим, що батьки теж хвилюються, адже ситуація не до кінця зрозуміла для всіх. Але вже з вівторка більше батьків налаштовані привести діток», – додала завідувачка ЗДО №7.
До того ж, з її слів, садок нині забезпечений засобами захисту, але невдовзі запаси варто якимось чином поповнити.
«Нині ми забезпечені масками, рукавичками, антисептиками, дезінфікуючими засобами, але мине ще тиждень і нам треба поповнювати ці запаси. Ми вирішили в себе в колективі, що будемо шити багаторазові маски, які можна використовувати протягом більшого терміну. От із рукавичками проблематичніше», – зауважила завідувачка закладу дошкільної освіти №7 Галина Коваль.
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