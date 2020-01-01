В дитсадку у Луцьку шитимуть багаторазові маски для своїх вихованців

Галина Коваль розповіла, яка кількість дітей повернулася в садок після карантину та чи забезпечений заклад засобами індивідуального захисту.



Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише



«Я бачила по дитячих обличчях, що це був тихий шок. Вони не могли зрозуміти, чому це їх забирають із вулиці вихователі, які їх кожного дня обіймали і разом гралися, чому вони в масках і не беруть за руку, а йдуть поряд. Тим більше, коли приходять маленькі 3-річні дітки, то для них не зрозуміла ця ситуація. Старшій групі можна пояснити, що варто гратися особистими іграшками, а потім їх мити», – розповіла Галина Коваль.







Також вона розповіла, що нині в садочку знаходиться невелика кількість дітей.



«Нині у нас небагато дітей присутніх, у кожні групі 4-6 малюків. Я це пояснюю тим, що батьки теж хвилюються, адже ситуація не до кінця зрозуміла для всіх. Але вже з вівторка більше батьків налаштовані привести діток», – додала завідувачка ЗДО №7.



До того ж, з її слів, садок нині забезпечений засобами захисту, але невдовзі запаси варто якимось чином поповнити.



«Нині ми забезпечені масками, рукавичками, антисептиками, дезінфікуючими засобами, але мине ще тиждень і нам треба поповнювати ці запаси. Ми вирішили в себе в колективі, що будемо шити багаторазові маски, які можна використовувати протягом більшого терміну. От із рукавичками проблематичніше», – зауважила завідувачка закладу дошкільної освіти №7 Галина Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувачка закладу дошкільної освіти №7розповіла, яка кількість дітей повернулася в садок після карантину та чи забезпечений заклад засобами індивідуального захисту.Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише «Конкурент» «Я бачила по дитячих обличчях, що це був тихий шок. Вони не могли зрозуміти, чому це їх забирають із вулиці вихователі, які їх кожного дня обіймали і разом гралися, чому вони в масках і не беруть за руку, а йдуть поряд. Тим більше, коли приходять маленькі 3-річні дітки, то для них не зрозуміла ця ситуація. Старшій групі можна пояснити, що варто гратися особистими іграшками, а потім їх мити», – розповіла Галина Коваль.Також вона розповіла, що нині в садочку знаходиться невелика кількість дітей.«Нині у нас небагато дітей присутніх, у кожні групі 4-6 малюків. Я це пояснюю тим, що батьки теж хвилюються, адже ситуація не до кінця зрозуміла для всіх. Але вже з вівторка більше батьків налаштовані привести діток», – додала завідувачка ЗДО №7.До того ж, з її слів, садок нині забезпечений засобами захисту, але невдовзі запаси варто якимось чином поповнити.«Нині ми забезпечені масками, рукавичками, антисептиками, дезінфікуючими засобами, але мине ще тиждень і нам треба поповнювати ці запаси. Ми вирішили в себе в колективі, що будемо шити багаторазові маски, які можна використовувати протягом більшого терміну. От із рукавичками проблематичніше», – зауважила завідувачка закладу дошкільної освіти №7 Галина Коваль.

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