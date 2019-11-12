«Бора-Бора»: у селі на Волині на місці смітника облаштували зону відпочинку. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.



«Дякуємо кожному, хто доклав свою працю, вміння, бажання і душу. Вийшло гарно! Лепехою пахне, бо зелені свята незабаром», - йдеться у повідомленні.



Територію ретельно прибрали й навіть встелили лепехою. Місцеві навіть дали назву території – «Бора-Бора».



Адреса відпочинкової зони: село Сошичне, вулиці Зарічка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Сошичне, що у Камінь-Каширському районі, облаштували зону відпочинку зі штучною водоймою, містком та альтанками на місці, де раніше був стихійний смітник.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.«Дякуємо кожному, хто доклав свою працю, вміння, бажання і душу. Вийшло гарно! Лепехою пахне, бо зелені свята незабаром», - йдеться у повідомленні.Територію ретельно прибрали й навіть встелили лепехою. Місцеві навіть дали назву території – «Бора-Бора».Адреса відпочинкової зони: село Сошичне, вулиці Зарічка.

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