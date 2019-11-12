«Бора-Бора»: у селі на Волині на місці смітника облаштували зону відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Жителі села Сошичне, що у Камінь-Каширському районі, облаштували зону відпочинку зі штучною водоймою, містком та альтанками на місці, де раніше був стихійний смітник.
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
«Дякуємо кожному, хто доклав свою працю, вміння, бажання і душу. Вийшло гарно! Лепехою пахне, бо зелені свята незабаром», - йдеться у повідомленні.
Територію ретельно прибрали й навіть встелили лепехою. Місцеві навіть дали назву території – «Бора-Бора».
Адреса відпочинкової зони: село Сошичне, вулиці Зарічка.
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Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
«Дякуємо кожному, хто доклав свою працю, вміння, бажання і душу. Вийшло гарно! Лепехою пахне, бо зелені свята незабаром», - йдеться у повідомленні.
Територію ретельно прибрали й навіть встелили лепехою. Місцеві навіть дали назву території – «Бора-Бора».
Адреса відпочинкової зони: село Сошичне, вулиці Зарічка.
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