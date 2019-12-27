У Луцьку нетверезі чоловіки влаштували криваву бійку на дитячому майданчику. ВІДЕО 18+





Про це з посиланням на очевидців повідомляють



Інцидент трапився в післяобідню пору суботи в дворі будинку №1 на вулиці Черняховського.



Зі слів очевидців, чоловіки спершу «мирно відпочивали», вживаючи горілку на дитячому майданчику прибудинкової території. Згодом, імовірно, щось не поділили: розгорілася суперечка, під час якої один із чоловіків вдарив іншого пляшкою тієї ж горілки по голові.



Все це відбувалося на очах дітей, які гралися у дворі.



Сусіди викликали "швидку" та поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок побутового конфлікту, підкріпленого алкоголем, в одному з луцьких дворів розгорілася бійка.Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини Інцидент трапився в післяобідню пору суботи в дворі будинку №1 на вулиці Черняховського.Зі слів очевидців, чоловіки спершу «мирно відпочивали», вживаючи горілку на дитячому майданчику прибудинкової території. Згодом, імовірно, щось не поділили: розгорілася суперечка, під час якої один із чоловіків вдарив іншого пляшкою тієї ж горілки по голові.Все це відбувалося на очах дітей, які гралися у дворі.Сусіди викликали "швидку" та поліцію.

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