У Луцьку нетверезі чоловіки влаштували криваву бійку на дитячому майданчику. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 17:48
Внаслідок побутового конфлікту, підкріпленого алкоголем, в одному з луцьких дворів розгорілася бійка.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини.
Інцидент трапився в післяобідню пору суботи в дворі будинку №1 на вулиці Черняховського.
Зі слів очевидців, чоловіки спершу «мирно відпочивали», вживаючи горілку на дитячому майданчику прибудинкової території. Згодом, імовірно, щось не поділили: розгорілася суперечка, під час якої один із чоловіків вдарив іншого пляшкою тієї ж горілки по голові.
Все це відбувалося на очах дітей, які гралися у дворі.
Сусіди викликали "швидку" та поліцію.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини.
Інцидент трапився в післяобідню пору суботи в дворі будинку №1 на вулиці Черняховського.
Зі слів очевидців, чоловіки спершу «мирно відпочивали», вживаючи горілку на дитячому майданчику прибудинкової території. Згодом, імовірно, щось не поділили: розгорілася суперечка, під час якої один із чоловіків вдарив іншого пляшкою тієї ж горілки по голові.
Все це відбувалося на очах дітей, які гралися у дворі.
Сусіди викликали "швидку" та поліцію.
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