Тендер на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне скасували через завищену вартість робіт





Про це йдеться на сайті «Прозорро» пише







«Голова тендерного комітету Костюк І.О. повідомив, що очікувана вартість закупівлі після експертизи проекту зменшується… Законом не передбачено можливість вносити зміни до оголошення про проведення закупівлі в частині зміни очікуваної вартості закупівлі», — вказано у протоколі.



За словами очільника Укравтодору, за допомогою незалежної експертизи вартість тендеру перевіряється на об’єктивність ще до публікації закупівлі на сайті «Прозорро».



«Експертиза може змінити ціну на меншу — наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну».



У даному випадку результати експертизи надійшли уже після оголошення закупівлі, саме тому її і відмінили.



Після опублікування цієї інформації САД оголосила нову процедуру з нижчою на 59,86 млн. грн. (або більш ніж на 10%) очікуваною вартістю.



Результати експертизи вперше за часів головування Кубракова з листопада 2019 року стали причиною скасування закупівлі у тендерах Укравтодору.



Безумовним рекордсменом за кількістю скасованих тендерів у 2019-2020 роках є Служба автомобільних доріг у Львівській області — там відмінили 27 процедур закупівлі; далі йдуть Кіровоградський (17) та Одеський (16) автодори.



Найчастіше причинами скасування були «неможливість усунення порушень» у процедурі закупівлі та відсутність подальшої необхідності у проведенні торгів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба автомобільних доріг у Рівненській області скасувала тендер на капітальний ремонт траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 150+500 – км 156+700 очікуваною вартістю 524,75 млн гривень.Про це йдеться на сайті «Прозорро» пише Рівне Вечірнє "Наші гроші" повідомляють: причиною відміни закупівлі замовник вказав ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» — «неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель». А у протоколі засідання тендерного комітету вперше уточнив, що закупівля відбутися не може тому, що, за результатами експертизи, її вартість є завищеною, а отже, її треба змінити.«Голова тендерного комітету Костюк І.О. повідомив, що очікувана вартість закупівлі після експертизи проекту зменшується… Законом не передбачено можливість вносити зміни до оголошення про проведення закупівлі в частині зміни очікуваної вартості закупівлі», — вказано у протоколі.За словами очільника Укравтодору, за допомогою незалежної експертизи вартість тендеру перевіряється на об’єктивність ще до публікації закупівлі на сайті «Прозорро».«Експертиза може змінити ціну на меншу — наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну».У даному випадку результати експертизи надійшли уже після оголошення закупівлі, саме тому її і відмінили.Після опублікування цієї інформації САД оголосила нову процедуру з нижчою на 59,86 млн. грн. (або більш ніж на 10%) очікуваною вартістю.Результати експертизи вперше за часів головування Кубракова з листопада 2019 року стали причиною скасування закупівлі у тендерах Укравтодору.Безумовним рекордсменом за кількістю скасованих тендерів у 2019-2020 роках є Служба автомобільних доріг у Львівській області — там відмінили 27 процедур закупівлі; далі йдуть Кіровоградський (17) та Одеський (16) автодори.Найчастіше причинами скасування були «неможливість усунення порушень» у процедурі закупівлі та відсутність подальшої необхідності у проведенні торгів.

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