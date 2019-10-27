Тендер на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне скасували через завищену вартість робіт
Сьогодні, 07:22
Служба автомобільних доріг у Рівненській області скасувала тендер на капітальний ремонт траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 150+500 – км 156+700 очікуваною вартістю 524,75 млн гривень.
Про це йдеться на сайті «Прозорро» пише Рівне Вечірнє.
"Наші гроші" повідомляють: причиною відміни закупівлі замовник вказав ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» — «неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель». А у протоколі засідання тендерного комітету вперше уточнив, що закупівля відбутися не може тому, що, за результатами експертизи, її вартість є завищеною, а отже, її треба змінити.
«Голова тендерного комітету Костюк І.О. повідомив, що очікувана вартість закупівлі після експертизи проекту зменшується… Законом не передбачено можливість вносити зміни до оголошення про проведення закупівлі в частині зміни очікуваної вартості закупівлі», — вказано у протоколі.
За словами очільника Укравтодору, за допомогою незалежної експертизи вартість тендеру перевіряється на об’єктивність ще до публікації закупівлі на сайті «Прозорро».
«Експертиза може змінити ціну на меншу — наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну».
У даному випадку результати експертизи надійшли уже після оголошення закупівлі, саме тому її і відмінили.
Після опублікування цієї інформації САД оголосила нову процедуру з нижчою на 59,86 млн. грн. (або більш ніж на 10%) очікуваною вартістю.
Результати експертизи вперше за часів головування Кубракова з листопада 2019 року стали причиною скасування закупівлі у тендерах Укравтодору.
Безумовним рекордсменом за кількістю скасованих тендерів у 2019-2020 роках є Служба автомобільних доріг у Львівській області — там відмінили 27 процедур закупівлі; далі йдуть Кіровоградський (17) та Одеський (16) автодори.
Найчастіше причинами скасування були «неможливість усунення порушень» у процедурі закупівлі та відсутність подальшої необхідності у проведенні торгів.
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Про це йдеться на сайті «Прозорро» пише Рівне Вечірнє.
"Наші гроші" повідомляють: причиною відміни закупівлі замовник вказав ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» — «неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель». А у протоколі засідання тендерного комітету вперше уточнив, що закупівля відбутися не може тому, що, за результатами експертизи, її вартість є завищеною, а отже, її треба змінити.
«Голова тендерного комітету Костюк І.О. повідомив, що очікувана вартість закупівлі після експертизи проекту зменшується… Законом не передбачено можливість вносити зміни до оголошення про проведення закупівлі в частині зміни очікуваної вартості закупівлі», — вказано у протоколі.
За словами очільника Укравтодору, за допомогою незалежної експертизи вартість тендеру перевіряється на об’єктивність ще до публікації закупівлі на сайті «Прозорро».
«Експертиза може змінити ціну на меншу — наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну».
У даному випадку результати експертизи надійшли уже після оголошення закупівлі, саме тому її і відмінили.
Після опублікування цієї інформації САД оголосила нову процедуру з нижчою на 59,86 млн. грн. (або більш ніж на 10%) очікуваною вартістю.
Результати експертизи вперше за часів головування Кубракова з листопада 2019 року стали причиною скасування закупівлі у тендерах Укравтодору.
Безумовним рекордсменом за кількістю скасованих тендерів у 2019-2020 роках є Служба автомобільних доріг у Львівській області — там відмінили 27 процедур закупівлі; далі йдуть Кіровоградський (17) та Одеський (16) автодори.
Найчастіше причинами скасування були «неможливість усунення порушень» у процедурі закупівлі та відсутність подальшої необхідності у проведенні торгів.
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