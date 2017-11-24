Жителів волинської громади кличуть в «Караоке на дивані»





Про це повідомляють на сторінці громади у



До участі у пісенному конкурсі «Караоке на дивані» запрошують дітей віком від 7 до 17 років та молодь від 18 до 35 років.



Умови конкурсу такі:



1)Учасник записує в домашніх умовах відео виконання пісні будь-якою мовою.



2) Відеофайл потрібно надіслати на адресу:



3) Відео учасників викладуть на сторінці Вишнівської об’єднаної територіальної громади, де за них можна проголосувати «лайками».



4) Учасник, під чиїм відео буде більше "лайків" стане "Найкращим співаком конкурсу "Караоке на дивані" .



5) Відео приймаються з 9 червня до 19 червня, голосування триватиме до 12.00 години 26 червня.



Результати конкурсу оголосять 26 червня.



Переможців та учасників нагородять і дипломами та грамотами. Головний приз – мікрофон-караоке.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишнівській ОТГ планують провести конкурс «Караоке на дивані».Про це повідомляють на сторінці громади у facebook До участі у пісенному конкурсі «Караоке на дивані» запрошують дітей віком від 7 до 17 років та молодь від 18 до 35 років.Умови конкурсу такі:1)Учасник записує в домашніх умовах відео виконання пісні будь-якою мовою.2) Відеофайл потрібно надіслати на адресу: [email protected] 3) Відео учасників викладуть на сторінці Вишнівської об’єднаної територіальної громади, де за них можна проголосувати «лайками».4) Учасник, під чиїм відео буде більше "лайків" стане "Найкращим співаком конкурсу "Караоке на дивані" .5) Відео приймаються з 9 червня до 19 червня, голосування триватиме до 12.00 години 26 червня.Результати конкурсу оголосять 26 червня.Переможців та учасників нагородять і дипломами та грамотами. Головний приз – мікрофон-караоке.

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