Жителів волинської громади кличуть в «Караоке на дивані»
Сьогодні, 05:24
У Вишнівській ОТГ планують провести конкурс «Караоке на дивані».
Про це повідомляють на сторінці громади у facebook.
До участі у пісенному конкурсі «Караоке на дивані» запрошують дітей віком від 7 до 17 років та молодь від 18 до 35 років.
Умови конкурсу такі:
1)Учасник записує в домашніх умовах відео виконання пісні будь-якою мовою.
2) Відеофайл потрібно надіслати на адресу: [email protected] .
3) Відео учасників викладуть на сторінці Вишнівської об’єднаної територіальної громади, де за них можна проголосувати «лайками».
4) Учасник, під чиїм відео буде більше "лайків" стане "Найкращим співаком конкурсу "Караоке на дивані" .
5) Відео приймаються з 9 червня до 19 червня, голосування триватиме до 12.00 години 26 червня.
Результати конкурсу оголосять 26 червня.
Переможців та учасників нагородять і дипломами та грамотами. Головний приз – мікрофон-караоке.
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Про це повідомляють на сторінці громади у facebook.
До участі у пісенному конкурсі «Караоке на дивані» запрошують дітей віком від 7 до 17 років та молодь від 18 до 35 років.
Умови конкурсу такі:
1)Учасник записує в домашніх умовах відео виконання пісні будь-якою мовою.
2) Відеофайл потрібно надіслати на адресу: [email protected] .
3) Відео учасників викладуть на сторінці Вишнівської об’єднаної територіальної громади, де за них можна проголосувати «лайками».
4) Учасник, під чиїм відео буде більше "лайків" стане "Найкращим співаком конкурсу "Караоке на дивані" .
5) Відео приймаються з 9 червня до 19 червня, голосування триватиме до 12.00 години 26 червня.
Результати конкурсу оголосять 26 червня.
Переможців та учасників нагородять і дипломами та грамотами. Головний приз – мікрофон-караоке.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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