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Жителів волинської громади кличуть в «Караоке на дивані»

Жителів волинської громади кличуть в «Караоке на дивані»
У Вишнівській ОТГ планують провести конкурс «Караоке на дивані».

Про це повідомляють на сторінці громади у facebook.

До участі у пісенному конкурсі «Караоке на дивані» запрошують дітей віком від 7 до 17 років та молодь від 18 до 35 років.

Умови конкурсу такі:

1)Учасник записує в домашніх умовах відео виконання пісні будь-якою мовою.

2) Відеофайл потрібно надіслати на адресу: [email protected] .

3) Відео учасників викладуть на сторінці Вишнівської об’єднаної територіальної громади, де за них можна проголосувати «лайками».

4) Учасник, під чиїм відео буде більше "лайків" стане "Найкращим співаком конкурсу "Караоке на дивані" .

5) Відео приймаються з 9 червня до 19 червня, голосування триватиме до 12.00 години 26 червня.

Результати конкурсу оголосять 26 червня.

Переможців та учасників нагородять і дипломами та грамотами. Головний приз – мікрофон-караоке.

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Теги: караоке, Вишнівська ОТГ, конкурс
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