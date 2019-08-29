Речовий доказ з’їли миші: у Тернополі відпустили підозрюваного у зберіганні марихуани
Сьогодні, 03:49
У районному суді Тернополя відпустили підозрюваного в незаконному зберіганні наркотичних речовин. Причиною такого вироку стало те, що марихуану, яка була речовим доказом, ніби-то з’їли миші.
Розслідування цієї справи розпочалося у 2017 році. На суді прокурор не зміг пояснити, що сталося з пакетиком марихуани. Про це пишуть Факти.
Проте у листі слідчого управління ГУ НП Тернопільській області зазначено, що під час перевірки наявності речового доказу, вдалося знайти тільки невеликі шматочки упаковування, в якій зберігалася марихуана.
Така ситуація склалася через неналежне зберігання речових доказів, бо вони були звалені на підлозі, де скрізь були сліди мишачого посліду.
Через відсутність доказів підозрюваного довелося відпустити із-під варти.
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Розслідування цієї справи розпочалося у 2017 році. На суді прокурор не зміг пояснити, що сталося з пакетиком марихуани. Про це пишуть Факти.
Проте у листі слідчого управління ГУ НП Тернопільській області зазначено, що під час перевірки наявності речового доказу, вдалося знайти тільки невеликі шматочки упаковування, в якій зберігалася марихуана.
Така ситуація склалася через неналежне зберігання речових доказів, бо вони були звалені на підлозі, де скрізь були сліди мишачого посліду.
Через відсутність доказів підозрюваного довелося відпустити із-під варти.
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