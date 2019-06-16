Трійця 2020 в Україні: традиції свята, історія та забобони

День Святої Трійці – одне з головних стародавніх християнських свят. Його прийнято відзначати на 50-й день після Великодня. День Святої Трійці має інші назви – Зелені свята або П'ятидесятниця. У це свято українці також отримають офіційний вихідний.День Святої Трійці у 2020 році припадає на неділю – 7 червня.У багатьох слов’янських народів це свято більше відоме під іншою назвою – Духів день, названий так на честь Святого Духа, одного з втілень Бога в Триєдність.У Новому Завіті описано подію, що поклала початок свята. Коли через півтора місяці апостоли зібралися в Єрусалимі і розмовляли в Сіонській світлиці, явився їм Дух Святий у вигляді полум’я. Язики вогню немов обійняли кожного з апостолів – так учні Христа отримали в дар здатність розмовляти різними мовами, щоб вони могли ходити по далеких землях і нести людям різних народів Слово Боже.Цією подією відкрилася світові уся повнота Трійці, і люди побачили три іпостасі Єдиного Бога: Отця, Сина та Святого Духа.На іконах ця подія зображується з присутністю Богоматері. У Новому завіті не уточнюється, чи дійсно Матір Божа була з учнями Христа на той момент, коли на них зійшов Святий Дух. Однак, в Діяннях апостолів сказано, що після вознесіння апостоли прибували в молитві "з жінками і Марією, Матір'ю Христа ...".Всі православні храми у цей день прикрашені гілками берези, бузку, клену – вони символізують оновлення душі.На свято Трійцю існує кілька дуже важливих традицій, яких повинен дотримуватися кожен віруючий.Так, як і в усі православні свята, на Трійцю слід йти в храм на святу службу. Вона, за традицією, включає в себе Божественну літургію і Велику вечірню.Згідно давніми переказами, храми вже багато століть прикрашають зеленню: на підлозі лежить трава, на ікони прикрашають живими квітами і гілками дерев.Тому існує особлива традиція на Трійцю: віруючі приносять до церкви кілька гілочок берези, а потім ставлять їх у себе в будинку. Вважається, що такий букет захищає будинок від злих духів і хвороб.На Трійцю вже багато століть існує традиція запрошувати до себе додому родичів і друзів, а також влаштовуватися пишні застілля. А тим більше, що Трійця не є пісним днем. Кожна господиня має можливість продемонструвати свої кулінарні таланти і порадувати гостей смачними стравами. Пам'ятайте, головна страва цього свята – коровай.У давнину на Русі люди організовували гучні гуляння в центрі селища: водили хороводи, співали пісні, танцювали.Також, згідно з повір'ями, на Трійцю потрібно свататися, а на Покрова – грати весілля. Тоді сімейне життя буде довгим і щасливим.Вважається, що на Трійцю слід готувати чайні трави на зиму. За повір'ям, всі рослини, зірвані в цей день, мають особливу цілющий силою. А ще люди вірили, що якщо дівчина в лісі запитає у зозулі, коли буде її весілля, то птах прокукує кількість років, які залишилося чекати.У давнину дівчата плели вінки і пускали їх по річці. Таким чином вони намагалися дізнатися свою долю. Згідно з тлумаченням, якщо вінок загубиться, то незабаром дівчина отримає пропозицію руки і серця. А ось ранкова роса на Трійцю володіє особливою силою, здатною зберегти красу і здоров'я.Згідно древнім традиціям, будинок потрібно прикрасити гілками берези, дуба та інших дерев. На підлозі слід розкласти скошену траву і ароматні гілочки м'яти або меліси.Трійця завжди вважалася дівочим днем. У цей час прийнято було гадати, пускати вінки по річці, співати пісні-заклинання і водити хороводи. Однак пам'ятайте, що церква категорично забороняє подібні ритуали. Вважається, що це великий гріх.Існує ряд традицій, пов'язаних з підготовкою до Трійці. Вся справа в тому, що на Трійцю категорично заборонено працювати, прибирати, прати, шити, робити ремонт і взагалі – займатися важкою працею.Вважається, що свято Трійці тісно пов'язане з міфічними істотами русалками. Так що здавна заборонялося купатися в річці, озері або морі.Не допускається зневажливе ставлення до землі. У народі на свято Трійці землю вважали іменинницею. А тому головні заборони дня торкаються землі і рослин. У цей день ні в якому разі не можна порушувати спокій землі: копати землю, орати, боронувати, косити траву, колоти дрова, рубати сучки, ламати і пиляти дерева і навіть садити рослини. Інакше чекайте біди.У давнину люди вважали, що на Трійцю на землю приходять міфічні створення, типу русалок і мавок. І вони всілякими способами намагаються нашкодити людям. Тому в цей день забороняється купатися в озерах і водоймах, а також ходити в ліс або поле.Вважається, що Трійця точно не підходить для призначення дати для весілля, в іншому випадку чекай біди.Зелень, якою за традицією прикрашають будинки на Трійцю, не можна викидати. Її потрібно придати вогню.Згідно з біблійськими правилами, на Трійцю потрібно відмовитися від усіх мирських турбот і провести день в молитві і роздумах про життя. Тільки без фанатизму. Важливу роботу, яку просто не можна відкласти, виконувати дозволено.На свято не варто виходити з дому без хрестика на шиї. Все тому, що, згідно з повір'ями, в цей час прокидається нечиста сила, здатна нашкодити людині. Особливо важливо подбати про дітей, які найбільш схильні до впливу злих сил.Не варто в цей священний день думати про погане, сваритися чи бажати комусь зла. Така поведінка вважається великим гріхом. А вся негативна енергія повертається назад з потрійною силою.Також вважається, що на Трійцю категорично не можна проводити весілля, вінчання та хрещення. В іншому випадку сім'ю може чекати біда.