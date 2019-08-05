Можуть знайти 10 видів наркотиків: волинські поліцейські показали службових псів. ВІДЕО





Про тренування службових собак Андрій Таранович. Каже: за собаками закріплені 9 кінологів.



Вівчарок тренують щодня, - розповів молодший інспектор-кінолог Микола Головій, який працює з псом-напарником на прізвисько Рекс. Каже, що взяв собаку ще цуценям.





На тренуваннях відпрацьовують умовне затримання, для цього кінологи одягають спеціальний захист. "Костюм важкий, тримати його на собі спекотно, куртка важить 24 кілограми і штани 15. Гарний фітнес", - каже кінолог Юрій Сава.



Щоб навчити собаку шукати наркотики – використовують речовини замінники.



"Може знаходити 10 видів наркотиків, які є в Україні. Він нюхає наркотики і позначає їх не гавкаючи: сідає, або лягає в залежності від розміщення наркотиків на висоті", - розповідає про можливості свого собаки Роман Вачевський.



За здоров’ям службових собак стежить фельдшер Андрій Артисюк. Він каже, що серйозних травм не було, тільки механічні.



Кінологи разом із собаками були в зоні АТО, - розповів начальник кінологічного центру ГУ Нацполіції Волині Андрій Таранович. За кінологами закріплені три собаки. Вівчарка на прізвисько Рем напарник і друг Романа Вачевського.



"Він мій друг, я, напевно, після пенсії заберу його додому до себе", - ділиться планами Роман Вачевський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 службових собак породи німецька і бельгійська вівчарки працюють у двох напрямках: шукають людей, речі по слідах із місця злочину та вміють знаходити зброю, вибухівку, наркотики. Вони тренуються щодня і їздять з напарниками в зону АТО.Про тренування службових собак Суспільному розповів керівник кінологічного центру Нацполіції Волині. Каже: за собаками закріплені 9 кінологів.Вівчарок тренують щодня, - розповів молодший інспектор-кінолог, який працює з псом-напарником на прізвисько Рекс. Каже, що взяв собаку ще цуценям.На тренуваннях відпрацьовують умовне затримання, для цього кінологи одягають спеціальний захист. "Костюм важкий, тримати його на собі спекотно, куртка важить 24 кілограми і штани 15. Гарний фітнес", - каже кінологЩоб навчити собаку шукати наркотики – використовують речовини замінники."Може знаходити 10 видів наркотиків, які є в Україні. Він нюхає наркотики і позначає їх не гавкаючи: сідає, або лягає в залежності від розміщення наркотиків на висоті", - розповідає про можливості свого собакиЗа здоров’ям службових собак стежить фельдшер. Він каже, що серйозних травм не було, тільки механічні.Кінологи разом із собаками були в зоні АТО, - розповів начальник кінологічного центру ГУ Нацполіції Волині. За кінологами закріплені три собаки. Вівчарка на прізвисько Рем напарник і друг Романа Вачевського."Він мій друг, я, напевно, після пенсії заберу його додому до себе", - ділиться планами Роман Вачевський.

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