На Рівненщині невідомі в балаклавах переслідували та обстріляли автомобіль





Про це інформує



Вказаний заявником транспортний засіб за орієнтуванням зупинили патрульні поліцейські у Рівному на вулиці Дубенській.



У салоні легковика «Shkoda Oktavia» перебувало п’ятеро осіб — жителів обласного центру. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка під час огляду виявила та вилучила у автівці темний одяг, пов’язку на обличчя, два аерозольні балончики, кобуру, мобільний телефон та дві сім-картки до нього. Також правоохоронці виявили предмет, зовні схожий на пістолет, чотири — зовні схожі на саморобні вибухові пристрої, магазин та патрон із гумовою кулею.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У рамках кримінального провадження заборонені предмети будуть скеровані на експертизу, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.



Транспортний засіб поліцейські вилучили. Усі обставини події та причини конфлікту будуть з’ясовуватися під час досудового розслідування.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про постріли, пошкодження автомобіля та переслідування невідомими у масках заявив до поліції о 22:40 вчора, п’ятого червня, 25-річний житель села Милостів.Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.Вказаний заявником транспортний засіб за орієнтуванням зупинили патрульні поліцейські у Рівному на вулиці Дубенській.У салоні легковика «Shkoda Oktavia» перебувало п’ятеро осіб — жителів обласного центру. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка під час огляду виявила та вилучила у автівці темний одяг, пов’язку на обличчя, два аерозольні балончики, кобуру, мобільний телефон та дві сім-картки до нього. Також правоохоронці виявили предмет, зовні схожий на пістолет, чотири — зовні схожі на саморобні вибухові пристрої, магазин та патрон із гумовою кулею.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У рамках кримінального провадження заборонені предмети будуть скеровані на експертизу, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.Транспортний засіб поліцейські вилучили. Усі обставини події та причини конфлікту будуть з’ясовуватися під час досудового розслідування.

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