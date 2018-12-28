Мати не годувала: на Прикарпатті 11-річний хлопчик через голод звернувся до поліції. ФОТО





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Працівників служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні зустріли заплакані та голодні діти, а також їх 35-річна матір, яка відходила після пиятики.



Дітей тимчасово забрала до себе бабуся.



"За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли", – розповіли правоохоронці.



Справді, продуктів у помешканні не було, проте жінку цей факт не турбував.



"Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною", – розповіли у поліції.



На матір за невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Івано-Франківськом мати не годувала своїх дітей, тому 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію та попросив про допомогу.Про це повідомляє ювенальна превенція Прикарпаття Працівників служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні зустріли заплакані та голодні діти, а також їх 35-річна матір, яка відходила після пиятики.Дітей тимчасово забрала до себе бабуся."За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли", – розповіли правоохоронці.Справді, продуктів у помешканні не було, проте жінку цей факт не турбував."Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною", – розповіли у поліції.На матір за невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.

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