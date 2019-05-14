На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО
Сьогодні, 02:34
На Ковельському водосховищі оселилася зграя лебедів.
Перших лебедів помітили тут ще наприкінці травня. Тоді ж інформація про підстріл лебедів не підтвердилася, але за словами активістів під час перельоту через міст тут травмувалися двоє лебедів. Пізніше одного лебедя поселили у Луцькому зоопарку пише Район.Ковель.
Інші лебеді продовжують перебувати на водосховищі. Вони залюбки підпливають до берега в очікуванні смаколиків, коли туди підходять люди.
В управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації вже зазначали, що лебеді кочують у пошуках корму. Однак природоохоронці запевняють: лебідь – це дикий птах і може сам про себе подбати. А отже, годувати його – не варто.
Орнітологи рекомендують підгодовувати птаха в період морозів тільки в тому випадку, якщо це сірий перволіток, що ще не змінив оперення. Одному такому лебедю необхідний 1 кг комбікорму раз на три дні. Така порція не привчить птаха до штучного годування, але й не дасть загинути в холод. Також лебеді охоче їдять зерно, овес, кукурудзу, терті овочі та розмочене у воді сіно.
Для місцевих мешканців важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом — у птахів від нього починається ентерит. Цим люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю.
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Перших лебедів помітили тут ще наприкінці травня. Тоді ж інформація про підстріл лебедів не підтвердилася, але за словами активістів під час перельоту через міст тут травмувалися двоє лебедів. Пізніше одного лебедя поселили у Луцькому зоопарку пише Район.Ковель.
Інші лебеді продовжують перебувати на водосховищі. Вони залюбки підпливають до берега в очікуванні смаколиків, коли туди підходять люди.
В управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації вже зазначали, що лебеді кочують у пошуках корму. Однак природоохоронці запевняють: лебідь – це дикий птах і може сам про себе подбати. А отже, годувати його – не варто.
Орнітологи рекомендують підгодовувати птаха в період морозів тільки в тому випадку, якщо це сірий перволіток, що ще не змінив оперення. Одному такому лебедю необхідний 1 кг комбікорму раз на три дні. Така порція не привчить птаха до штучного годування, але й не дасть загинути в холод. Також лебеді охоче їдять зерно, овес, кукурудзу, терті овочі та розмочене у воді сіно.
Для місцевих мешканців важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом — у птахів від нього починається ентерит. Цим люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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