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На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО

На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО
На Ковельському водосховищі оселилася зграя лебедів.

Перших лебедів помітили тут ще наприкінці травня. Тоді ж інформація про підстріл лебедів не підтвердилася, але за словами активістів під час перельоту через міст тут травмувалися двоє лебедів. Пізніше одного лебедя поселили у Луцькому зоопарку пише Район.Ковель.

Інші лебеді продовжують перебувати на водосховищі. Вони залюбки підпливають до берега в очікуванні смаколиків, коли туди підходять люди.

На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО
На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО

В управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації вже зазначали, що лебеді кочують у пошуках корму. Однак природоохоронці запевняють: лебідь – це дикий птах і може сам про себе подбати. А отже, годувати його – не варто.

Орнітологи рекомендують підгодовувати птаха в період морозів тільки в тому випадку, якщо це сірий перволіток, що ще не змінив оперення. Одному такому лебедю необхідний 1 кг комбікорму раз на три дні. Така порція не привчить птаха до штучного годування, але й не дасть загинути в холод. Також лебеді охоче їдять зерно, овес, кукурудзу, терті овочі та розмочене у воді сіно.

На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО
На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО

Для місцевих мешканців важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом — у птахів від нього починається ентерит. Цим люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю.

На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО

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Теги: Ковель, лебеді, водосховище
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