На Волині смертність перевищує народжуваність
Сьогодні, 06:46
Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 1030,6 тис. осіб. Порівняно з початком року кількість жителів зменшилась на 826 осіб.
Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2019р. зменшився на 146 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні становила 2485 осіб, померлих – 3510 осіб.
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Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2019р. зменшився на 146 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні становила 2485 осіб, померлих – 3510 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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