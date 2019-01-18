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На Волині смертність перевищує народжуваність

На Волині смертність перевищує народжуваність
Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 1030,6 тис. осіб. Порівняно з початком року кількість жителів зменшилась на 826 осіб.

Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2019р. зменшився на 146 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні становила 2485 осіб, померлих – 3510 осіб.

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Теги: населення, смертність, народжуваність, статистика
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