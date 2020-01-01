Вбрання дітей з Волині у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО





Мода як для хлопчиків, так і для дівчаток в міжвоєнний період стає більш функціональною, практичною і зручною, особливо це стосується одягу на щодень. Саме в цей період дитячий одяг стає більш вільним, він перестає сковувати рухи дитини. Ці тенденції в дитячому одязі знайшли своє продовження і сьогодні, пише



В 1920-х роках дитину починають сприймати як індивідуальну особистість, за таким принципом їй підбирають і вбрання. Аналізуючи фотографії дівчаток тих часів можна сказати, що в 1918-1939 роках мода безумовно змінювалась, тому вбрання відрізняються по крою, тканинах та стилю, якщо взяти хоча б 1919 і 1939 то різницю важко не помітити. Крім одягу, зазнавали змін зачіски, аксесуари та взуття.



Щоденне вбрання дітей можна найкраще прослідкувати на аматорських фото. До вашої уваги фотопідбірка дитячих світлин, зроблених на вулицях волинських міст Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського, Любомля, Устилуга, Турійська. Портретні фотографії із фотоательє показують нам як виглядали кращі дитячі вбрання, які берегли на свято та для особливого моменту.



Сукні міжвоєнного періоду характеризувались простотою, переважали форми трапеції та прямокутники, з розширеною нижньою частиною. Якщо говорити про стиль, то це безумовно арт-деко. Варто звернути увагу, що сукні для малих дівчаток були занадто коротенькі. Раніше така довжина була прийнятна лише для дітей до дворічного віку. Святкові сукні часто були прикрашені білими комірцями та жабо. Майже на усіх фото дівчата мають персональні сумочки, як дорослі жінки.



Якщо говорити про спільні риси вбрання для хлопчиків та дівчат, то це матроський стиль, який набув свою популярність ще в 1890-х роках і протримався на олімпі популярності до 1940-х років. Цікаво, що на щодень одягали одяг в матроському стилі темних кольорів – чорного, темно-синього, а на свято білого та голубого. Хлопчики носили костюмчик в такому «морському стилі» до гімназії, а дівчатка до випускних іспитів. Часто він складався з вільної блузи (матроски) з трикутним декольте, краватки і великого відкладного коміра. Блузу поєднували із вільними штанцями чи спідничкою.



Головні убори для дівчаток переважно в холодну пору року – це шотландські берети, гладкі фетрові капелюхи із середнього розміру полями. Цікаве питання, як зачісували дітей, особливо дівчаток? На більшості фото дівчатка гарно зачесані, або мають заплетені коси. Серед аксесуарів першість тримають банти із тафти, які в 1930-х закріплювали асиметрично. На ногах - короткі білі шкарпетки і туфлі-оксфорди зі шнурівкою або з ремінцем, влітку – сандалі.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО



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