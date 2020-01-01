Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня

8 червня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненням. Місцями невеликий короткочасний дощ, грози.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с.Температура вночi сягатиме 12-17°, вдень - 22-27° тепла.Натомість у Луцьку обіцяють погоду без опадів.8 червня вшановують пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.