Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня
Сьогодні, 19:00
8 червня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненням. Місцями невеликий короткочасний дощ, грози.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночi сягатиме 12-17°, вдень - 22-27° тепла.
Натомість у Луцьку обіцяють погоду без опадів.
8 червня вшановують пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночi сягатиме 12-17°, вдень - 22-27° тепла.
Натомість у Луцьку обіцяють погоду без опадів.
8 червня вшановують пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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