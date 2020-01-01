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Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня

Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня
8 червня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненням. Місцями невеликий короткочасний дощ, грози.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночi сягатиме 12-17°, вдень - 22-27° тепла.

Натомість у Луцьку обіцяють погоду без опадів.

8 червня вшановують пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.

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Теги: погода, прогноз погоди
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