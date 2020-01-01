Як вчитель музичної школи став керівником оркестру волинської військової частини
Сьогодні, 19:20
Віктор Лучинець промінав роботу вчителя музичної школи та очолив оркестр військової частини, що розташована у Луцьку.
Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 у facebook.
Військовий оркестр військової частини 1141 був заснований у 1999 році й сьогодні його вважають одним з кращих оркестрів Національної гвардії України. Тут служать професіонали, які здатні музичним мистецтвом зміцнювати патріотичний дух особового складу, підтримувати високі моральні якості, прививати любов до української культури та високої музики. Ц
ікаво, що за 21 рік склад оркестру практично лишився незмінним, як і не змінився його керівник. З початків його очолює Віктор Лучинець. За ці роки жодного разу не пожалкував про зміну професії вчителя музичної школи на керівника військового оркестру.
«На початках нас було лише кілька чоловік і ми лише могли мріяти про час, коли станемо справжнім оркестром. Нині ж наш штат повністю укомплектований (загалом – 16 чоловік, - авт.). І я гордий тим, що за усі ці роки наш колектив майже не змінився. Ми – справжня дружня родина», - зізнається диригент військового оркестру, майор Віктор Лучинець.
У репертуарі оркестру - маршова, народна, класична, джазова і сучасна музика з української та світової спадщини.
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Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 у facebook.
Військовий оркестр військової частини 1141 був заснований у 1999 році й сьогодні його вважають одним з кращих оркестрів Національної гвардії України. Тут служать професіонали, які здатні музичним мистецтвом зміцнювати патріотичний дух особового складу, підтримувати високі моральні якості, прививати любов до української культури та високої музики. Ц
ікаво, що за 21 рік склад оркестру практично лишився незмінним, як і не змінився його керівник. З початків його очолює Віктор Лучинець. За ці роки жодного разу не пожалкував про зміну професії вчителя музичної школи на керівника військового оркестру.
«На початках нас було лише кілька чоловік і ми лише могли мріяти про час, коли станемо справжнім оркестром. Нині ж наш штат повністю укомплектований (загалом – 16 чоловік, - авт.). І я гордий тим, що за усі ці роки наш колектив майже не змінився. Ми – справжня дружня родина», - зізнається диригент військового оркестру, майор Віктор Лучинець.
У репертуарі оркестру - маршова, народна, класична, джазова і сучасна музика з української та світової спадщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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