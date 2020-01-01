Як вчитель музичної школи став керівником оркестру волинської військової частини

промінав роботу вчителя музичної школи та очолив оркестр військової частини, що розташована у Луцьку.Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 у facebook.Військовий оркестр військової частини 1141 був заснований у 1999 році й сьогодні його вважають одним з кращих оркестрів Національної гвардії України. Тут служать професіонали, які здатні музичним мистецтвом зміцнювати патріотичний дух особового складу, підтримувати високі моральні якості, прививати любов до української культури та високої музики. Цікаво, що за 21 рік склад оркестру практично лишився незмінним, як і не змінився його керівник. З початків його очолює Віктор Лучинець. За ці роки жодного разу не пожалкував про зміну професії вчителя музичної школи на керівника військового оркестру.«На початках нас було лише кілька чоловік і ми лише могли мріяти про час, коли станемо справжнім оркестром. Нині ж наш штат повністю укомплектований (загалом – 16 чоловік, - авт.). І я гордий тим, що за усі ці роки наш колектив майже не змінився. Ми – справжня дружня родина», - зізнається диригент військового оркестру, майор Віктор Лучинець.У репертуарі оркестру - маршова, народна, класична, джазова і сучасна музика з української та світової спадщини.