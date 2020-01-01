Скільки на Волині коштує борщ





Про це йдеться у дослідженні видання «Наші гроші», передає



До цих цифр журналісти дійшли, проаналізувавши понад 12 тисяч закупівель, що були оприлюднені в системі «Прозорро» в грудні-квітні. Це набір, до якого по кілограму покладено моркву, картоплю, цибулю, буряк та капусту. П’ять основних овочів, які закуповували для шкіл, дитсадків, лікарень, інтернатів. Рідше – для різноманітних установ, що фінансуються з бюджету, або підприємств, які можуть заробити власною діяльністю.



Аналіз закупівель овочів «борщового набору» з грудня 2019 по середину квітня 2020 року показав, що різниця в ціні на одну і ту ж саму продукцію в середньому по регіонах може досягати чверті вартості, а інколи і третини. В першу чергу, це зумовлено тим, що частка відкритих торгів з закупівлі овочем в цей період склала по Україні лише 14%. Переважна ж кількість угод укладена за неконкуретними процедурами. Укладені з підрядниками, які є традиційними партнерами замовників. На без конкурентних умовах.



Найдорожче овочі закуповують на Черкащині. В підсумку – на 13% дорожче від середньої ціни по Україні. Ще більшою різниця буде, якщо порівняти ціну з сусідніми областями – на 15% дорожче від Кіровоградської та на 17% дорожче Полтавської.



Різниця з Києвом – понад 21%.



Найдешевше «борщовий набір» коштує в Києві – 43,25 грн. Це може пояснити той факт, що в столиці найбільший відсоток відкритих торгів в загальній кількості закупівель – 49%. Навіть в наступній в рейтингу Вінницькі області цей показник майже вдвічі нижчій – 28%.



Найдешевше картоплю закупляли в Волинській та Чернігівській областях – менше 11 грн/кг. Загалом різниця між найдешевшою Волинською та найдорожчою Донецькою областями склала 33%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борщовий набір на Волині коштує 46,35 гривні. Така вартість виводить область в перелік 11 регіонів, де найдешевший набір. Середня ж ціна в Україні – 48,05 гривень.Про це йдеться у дослідженні видання «Наші гроші», передає Конкурент До цих цифр журналісти дійшли, проаналізувавши понад 12 тисяч закупівель, що були оприлюднені в системі «Прозорро» в грудні-квітні. Це набір, до якого по кілограму покладено моркву, картоплю, цибулю, буряк та капусту. П’ять основних овочів, які закуповували для шкіл, дитсадків, лікарень, інтернатів. Рідше – для різноманітних установ, що фінансуються з бюджету, або підприємств, які можуть заробити власною діяльністю.Аналіз закупівель овочів «борщового набору» з грудня 2019 по середину квітня 2020 року показав, що різниця в ціні на одну і ту ж саму продукцію в середньому по регіонах може досягати чверті вартості, а інколи і третини. В першу чергу, це зумовлено тим, що частка відкритих торгів з закупівлі овочем в цей період склала по Україні лише 14%. Переважна ж кількість угод укладена за неконкуретними процедурами. Укладені з підрядниками, які є традиційними партнерами замовників. На без конкурентних умовах.Найдорожче овочі закуповують на Черкащині. В підсумку – на 13% дорожче від середньої ціни по Україні. Ще більшою різниця буде, якщо порівняти ціну з сусідніми областями – на 15% дорожче від Кіровоградської та на 17% дорожче Полтавської.Різниця з Києвом – понад 21%.Найдешевше «борщовий набір» коштує в Києві – 43,25 грн. Це може пояснити той факт, що в столиці найбільший відсоток відкритих торгів в загальній кількості закупівель – 49%. Навіть в наступній в рейтингу Вінницькі області цей показник майже вдвічі нижчій – 28%.Найдешевше картоплю закупляли в Волинській та Чернігівській областях – менше 11 грн/кг. Загалом різниця між найдешевшою Волинською та найдорожчою Донецькою областями склала 33%.

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