вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів

У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів
У Луцьку підрядник, що ремонтував двори на проспектах Молоді і Соборності, виправить виявлені недоліки за свій кошт.

Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

За його словами, у місті перевірили якість капітального ремонту прибудинкових територій.

На прибудинкових територіях, що ремонтували нещодавно на проспектах Молоді та Соборності в окремих місцях виявили порушення технології вкладання тротуарної плитки та невеликі просідання, через що в дощ утворюються калюжі.

Підрядника зобов‘язали усунути недоліки за власний кошт.

У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів
У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вчитель музичної школи став керівником оркестру волинської військової частини
Сьогодні, 19:20
Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів
Сьогодні, 18:44
Скільки на Волині коштує борщ
Сьогодні, 18:13
У Луцьку заквітчали зупинку: закликають підтримати ініціативу, щоб зробити місто зеленішим
Сьогодні, 17:51
Схожі новини
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
10 травень, 17:27
На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон
01 березень, 20:38
Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
12 листопад, 2019, 10:16
Через дірявий дах може обвалитись стіна школи на Волині. ФОТО Через дірявий дах може обвалитись стіна школи на Волині. ФОТО
11 жовтень, 2019, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вчитель музичної школи став керівником оркестру волинської військової частини
Сьогодні, 19:20
 0
Спека і грози: якою буде погода на Волині у понеділок, 8 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів
Сьогодні, 18:44
 0
Скільки на Волині коштує борщ
Сьогодні, 18:13
 0
У Луцьку заквітчали зупинку: закликають підтримати ініціативу, щоб зробити місто зеленішим
Сьогодні, 17:51
 0
Медіа
відео
1/8