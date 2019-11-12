У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів
Сьогодні, 18:44
У Луцьку підрядник, що ремонтував двори на проспектах Молоді і Соборності, виправить виявлені недоліки за свій кошт.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, у місті перевірили якість капітального ремонту прибудинкових територій.
На прибудинкових територіях, що ремонтували нещодавно на проспектах Молоді та Соборності в окремих місцях виявили порушення технології вкладання тротуарної плитки та невеликі просідання, через що в дощ утворюються калюжі.
Підрядника зобов‘язали усунути недоліки за власний кошт.
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, у місті перевірили якість капітального ремонту прибудинкових територій.
На прибудинкових територіях, що ремонтували нещодавно на проспектах Молоді та Соборності в окремих місцях виявили порушення технології вкладання тротуарної плитки та невеликі просідання, через що в дощ утворюються калюжі.
Підрядника зобов‘язали усунути недоліки за власний кошт.
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