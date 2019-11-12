У Луцьку підрядник за свої гроші виправить невдалий ремонт дворів

У Луцьку підрядник, що ремонтував двори на проспектах Молоді і Соборності, виправить виявлені недоліки за свій кошт.Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.За його словами, у місті перевірили якість капітального ремонту прибудинкових територій.На прибудинкових територіях, що ремонтували нещодавно на проспектах Молоді та Соборності в окремих місцях виявили порушення технології вкладання тротуарної плитки та невеликі просідання, через що в дощ утворюються калюжі.Підрядника зобов‘язали усунути недоліки за власний кошт.