Як почати заробляти на дизайні: 9 порад від волинського фахівця

Фото Олесі Саєнко

“Та ти спочатку нормальну професію отримай, а малювати можеш в вільний час”, “Цим нічого не заробиш!” Знайомо? Еге ж. Чимало людей, які хочуть пов’язати своє життя з творчістю, стикаються з критикою рідних, а часто й самі сумніваються, чи зможуть заробляти “несерйозною” професією.Спростувати ці міфи, а також розповісти, як розвинутись у дизайні і зробити це справою свого життя, взявся завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну СНУ ім. Лесі Українки, а також практикуючий дизайнер. У його портфоліо – співпраця з будівельними компаніями «Інвестор», «Луцьксантехмонтаж №536», Патрульною поліцією Волині, «СКФ-Україна», медичним центром «Благомед», Укроборонпромом та іншими, пише Перший.У всіх нас є потреба в грошах і часто, щоб їх заробити, особливо на початках, доводиться братись за “нудну”, монотонну роботу, яка, можливо, зовсім не приносить задоволення. В цьому легко потонути і взагалі зневіритись у професії дизайнера.Тому я взяв собі за правило мінімум 10% часу витрачати на розвиток і робити щось зовсім відмінне від того, що робив раніше. Умовно, хочеться тобі малювати комікси з голубами? Маєш повне право витратити на це кілька годин на тиждень.Так, ця робота не принесе тобі грошей. Принаймні, спочатку. Але вона має одразу кілька плюсів: ти будеш задоволений, зможеш розвинутись в якійсь іншій сфері і, можливо, навіть знайдеш клієнтів, яким буде потрібна саме ця твоя ідея.Навіть в потоці сірих буднів точно є місце для творчості.Зараз прийнято казати, що класична освіта - це відстій. Краще - пройти кілька онлайн-курсів і самостійно навчатись.Онлайн-курси - це прекрасно, але є одне але - якщо ти вже маєш базу знань і зможеш відрізнити якісне навчання від того, яке тільки витягне зайві гроші.Мені траплялось бачити дизайнерів-самоучок, які непогано заробляли в якомусь з напрямків. Але, як правило, коли ситуація на ринку змінювалась і приходили нові тренди, вони не могли до них пристосуватись і втрачали дохід.Основи композицій, кольорознавства, графіки та шрифтів – все те, що викладається в університеті на перших курсах творчих спеціальностей, це основа основ. Маючи знання у цих сферах, потім освоївши програмне забезпечення і актуальні тренди, ти зможеш швидко адаптуватись і генерувати якісний продукт в будь-якому дизайнерському напрямку.Хоча, звісно, на університеті навчання не завершується. Круті дизайнери шукають нові знання все життя: їздять на закордонні виставки, проходять ті ж таки онлайн-курси, обмінюються досвідом з колегами і таке інше.Не малюнками єдиними - вчи маркетинг, соціологію та психологіюЯ не відкрию Америку, якщо скажу, що просто гарно малювати - це ще не дизайн. Щоб твої роботи мали цінність, потрібно, щоб вони приносили користь замовнику. А для цього треба знати, як різні аудиторії реагують на ті чи інші форми, кольори, графіку, елементи, які цінності бізнес хоче передати.Всі ж знають, що логотип Apple - це не просто надкушене яблуко, а, як мінімум, робота з чіткими пропорціями, як максимум,- набір сенсів, який в нього вклали комп’ютерні генії.Простіше кажучи, без знань з психології, соціології та маркетингу дизайнеру не обійтись. І знання повинні бути не загальними, а спеціалізованими. До речі, в класичних гуманітарних університетах ці предмети зараз непогано викладають.Я ж можу порадити кілька книг: Дональда А. Нормана “Емоційний дизайн: Чому ми любимо (або ненавидимо) речі навколо нас”, “Опанувати складність”, Дерека Бразелла та Джо Девіса “Як зрозуміти ілюстрацію”.Зрозуміло, що коли в агентство приходить молода людина без досвіду, ніхто їй сходу не доручить розробляти дизайн для топового клієнта. Натомість швидше за все їй доведеться допомагати досвідченішим колегам, робити так звану “чорнову” роботу і таким чином отримувати знання.І це нормально! Не варто кидатись в крайнощі і звинувачувати керівництво в тому, що вас не цінують. Перш, ніж братись за найскладніші і відповідно - найдорожчі замовлення, треба виконати немало простішої роботи і тим самим - напрацювати собі ім’я. Головне - сумлінно працювати на усіх етапах кар’єри. І тоді, коли ти ще умовно “носиш воду майстру”, і тоді, коли ти вже сам майстер.Менторство або наставництво - найкращий спосіб отримати практичні, а не теоретичні знання.Випускники європейських вишів розповідали мені, що інколи мусили навіть доплачувати агентствам за можливість стажуватись у них. І лише найталановитіші згодом отримували роботу і заробіток.В Україні з цим значно простіше - досить легко потрапити щонайменше на стажування, а максимум - на роботу в пристойне агентство. Нікому доплачувати точно не потрібно.Як мінімум, в агентстві дадуть можливість спостерігати за процесом, а то й візьмуться вчити і допомагати. У нас - голод на кадри творчих спеціальностей. Тому, якщо людина хоче вчитись і працювати, ніхто не зважатиме на відсутність досвіду. Можливість себе проявити дадуть 100%.Але потрібно бути готовим до конкурсного відбору та постійної конкуренції і, як наслідок, – необхідності самовдосконалення.Є проста істина – скільки б не старався, а осягнути все неможливо. Складно уявити людину, яка одночасно може бути і крутим дизайнером, і не менш крутим соціологом, копірайтером, бухгалтером. Аби не розірватись, існують команди. До речі, в агентствах створюють команди не лише з фахівців різних професій, а й з дизайнерів, які спеціалізуються на різних сферах: ілюстраціях, логотипах, зрештою архітектурному дизайні.До того ж працюючи вовком-одинаком, можна набрати таку кількість проєктів, що постраждає і швидкість, і якість роботи. Не бійся ділитись. Будеш крутим дизайнером – матимеш круті замовлення.Так, дизайн вимагає багатьох наукових знань, але це все ж творчість. А, щоб постійно генерувати нові ідеї, потрібно десь шукати натхнення.Подивитись на найкращі роботи, знайти цікаві елементи і техніки, відстежити тренди - усе це можна зробити в спеціалізованих соціальних мережах. Наприклад, Behance.net.Хоча підписуватись на цікавих авторів та агентства варто і в Instagram, Pinterest. Чим більше крутих робіт ви побачите, тим простіше буде втілювати власні проєкти.Кожному дизайнеру слід мати власне портфоліо. У цій сфері резюме саме по собі нічого не варте. І, щоб гарячково не згадувати, що і коли ти робив чи робила цікавого, коли про це запитає черговий замовник, раджу усі варті уваги роботи додавати до резюме. Це можна робити на тому ж Behance.net. Ця соцмережа якраз створювалась для безплатного просування творчих працівників.В портфоліо потрібно показувати не просто графічний продукт, а кейс: яким був запит, чому ти ухвалив саме таке рішення в цій ситуації, що вийшло в результаті, який ефект це дало замовнику.Варто також додавати хештеги та геолокації, за якими тебе можуть знайти нові клієнти.Як я вже казав, потрібно постійно надихатись чужими роботами. Але важливо стежити не тільки за українськими майстрами, а й світовими. Тільки так можна знайти те, що, можливо, ще не прийшло в Україну, і бути першим. Для цього, звісно, потрібно вчити англійську мову.