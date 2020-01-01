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Судили волинянина, який не зміг поставити свою музику на дискотеці і побив ді-джея

Судили волинянина, який не зміг поставити свою музику на дискотеці і побив ді-джея
Під суд пішов уродженець селища Голоби, який ще в вересні 2019 року у Голобському будинку мистецтв під час дискотеки похуліганив через те, що йому не зволили ввімкнути свою музику із телефону.

Про це йдеться у вироку Ковельському міськрайонному суду Волинської області від 29 травня, пише Конкурент.

З’ясувалося, що волинянину не подобалася музика на дискотеці, тому він вирішив ввімкнути свою, однак йому це не дозволили зробити. Тож юнак наніс раптовий удар в голову ді-джею, в результаті чого останньому спричинив тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку та переломом скулоорбітального комплексу праворуч з поширенням на основу черепа, перелому правої верхньощелепової кістки зі зміщенням, параорбітальної гематоми справа, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя в момент заподіяння.

Волинянин визнав свою вину та відшкодував збитки потерпілому.

У результаті суд визнав юнака винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України (Хуліганство та Умисне тяжке ушкодження), і призначив йому покарання у виді 2 років обмеження волі та 5 років позбавлення волі.

А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнив волинянина від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року 6 місяців не вчинить нового злочину.

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Теги: суд, ді-джей
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