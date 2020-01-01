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Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*

Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Набридло готувати дома? Замовте улюблену піцу з собою, за дуже смачними цінами від StrikeCity!

Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за тел. 067 334 50 85, або на 3-му поверсі ПортCity!

Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі ПортCity.

Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*

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Теги: піца
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