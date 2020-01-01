Замовляйте піцу з собою у StrikeCity*
Сьогодні, 09:50
Набридло готувати дома? Замовте улюблену піцу з собою, за дуже смачними цінами від StrikeCity!
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Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за тел. 067 334 50 85, або на 3-му поверсі ПортCity!
⠀
Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі ПортCity.
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⠀
Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за тел. 067 334 50 85, або на 3-му поверсі ПортCity!
⠀
Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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