На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО





Порятунок озера Молодіжне у Ківерцях за короткий час став головною



Небайдужі мешканці у п'ятницю, 5 травня зібралися, аби обговорити, яким чином вберегти озеро від обміління та засмічення.



Вже зранку у суботу, 6 червня, було помітно перші результати: з берега водойми волонтери прибрали багато сміття. Великі мішки із непотребом зібрали довкола озера, що показав на своїй сторінці користувач Юрій Тананайський.



«У продовженні теми ініціативної групи по озеру Молодіжне, що у місті Ківерці. Ранок 06.06.2020: практично за 10 хвилин роботи сміття вже на озері Молодіжне відсутнє! Прохання до відпочиваючих та рибалок, не смітити», –. ідеться в дописі ківерчанина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях небайдужі прибрали територію довкола озера Молодіжне.Порятунок озера Молодіжне у Ківерцях за короткий час став головною темою для обговорення у спільнотах місцевих активістів, пише Район.Ківерці Небайдужі мешканці у п'ятницю, 5 травня зібралися, аби обговорити, яким чином вберегти озеро від обміління та засмічення.Вже зранку у суботу, 6 червня, було помітно перші результати: з берега водойми волонтери прибрали багато сміття. Великі мішки із непотребом зібрали довкола озера, що показав на своїй сторінці користувач Юрій Тананайський.«У продовженні теми ініціативної групи по озеру Молодіжне, що у місті Ківерці. Ранок 06.06.2020: практично за 10 хвилин роботи сміття вже на озері Молодіжне відсутнє! Прохання до відпочиваючих та рибалок, не смітити», –. ідеться в дописі ківерчанина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію