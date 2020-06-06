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На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО

На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО
У Ківерцях небайдужі прибрали територію довкола озера Молодіжне.

Порятунок озера Молодіжне у Ківерцях за короткий час став головною темою для обговорення у спільнотах місцевих активістів, пише Район.Ківерці.

Небайдужі мешканці у п'ятницю, 5 травня зібралися, аби обговорити, яким чином вберегти озеро від обміління та засмічення.

Вже зранку у суботу, 6 червня, було помітно перші результати: з берега водойми волонтери прибрали багато сміття. Великі мішки із непотребом зібрали довкола озера, що показав на своїй сторінці користувач Юрій Тананайський.

«У продовженні теми ініціативної групи по озеру Молодіжне, що у місті Ківерці. Ранок 06.06.2020: практично за 10 хвилин роботи сміття вже на озері Молодіжне відсутнє! Прохання до відпочиваючих та рибалок, не смітити», –. ідеться в дописі ківерчанина.
На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО
На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО
На Волині небайдужі прибрали завалене сміттям озеро. ФОТО

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Теги: озеро, сімття
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