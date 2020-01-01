Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 7 червня
Сьогодні, 10:05
На Волині за останню добу зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 3 у медичних працівників.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 5, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 2, Ратнівський район – 2, по одному випадку зареєстрували у м.Нововолинську, Любомльському та Ківерцівському районах. Одужало 2 особи.
Загалом станом на 10.00 7 червня в області виявили 1052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 77 у дітей та 212 у медичних працівників. Одужало 299 осіб, з них 25 дітей та 64 медичних працівники. 32 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 217 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 178 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 148 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 20 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 64 випадки, в т.ч. 2 летальний;
• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 31 випадок в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 20 випадків;
• Турійський район – 12 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 8 випадків;
• Любешівський район – 6 випадків;
• Ратнівський район – 6 випадки.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестували 7741 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 5, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 2, Ратнівський район – 2, по одному випадку зареєстрували у м.Нововолинську, Любомльському та Ківерцівському районах. Одужало 2 особи.
Загалом станом на 10.00 7 червня в області виявили 1052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 77 у дітей та 212 у медичних працівників. Одужало 299 осіб, з них 25 дітей та 64 медичних працівники. 32 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 217 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 178 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 148 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 20 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 64 випадки, в т.ч. 2 летальний;
• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 31 випадок в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 20 випадків;
• Турійський район – 12 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 8 випадків;
• Любешівський район – 6 випадків;
• Ратнівський район – 6 випадки.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестували 7741 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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